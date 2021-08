PSG : Kurzawa a trouvé mieux que l’OL au mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Mis de côté par l’Olympique Lyonnais alors qu’il se voyait bien quitter le Paris Saint-Germain avant la fermeture du marché des transferts, Layvin Kurzawa dispose maintenant d’une piste en Liga.

Pour financer l’énorme recrutement effectué par le club de la capitale française cet été, Leonardo va tenter de vendre certains éléments du groupe de Mauricio Pochettino avant le 31 août prochain. Si des rumeurs circulent autour de Julian Draxler, Rafinha ou Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa est peut-être le joueur qui a le plus de chances de faire ses valises d’ici à la fermeture du mercato. Relégué au troisième rang dans la hiérarchie au poste de latéral gauche, derrière Juan Bernat et Abdou Diallo, l'international français pense au départ à Paris. Même s’il ne veut pas partir à tout prix, sachant qu’il a quand même un confortable contrat jusqu’en 2024 au PSG, le latéral gauche pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge dans un grand club européen. Après avoir été recalé par l’OL, qui a finalement décidé de recruter l’Italien Emerson du côté de Chelsea, le joueur de 28 ans dispose d’une autre belle porte de sortie.

Kurzawa, un énorme rebond à Madrid ?

En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, c’est du côté de l'Atletico Madrid que l’ancien Monégasque pourrait rebondir cet été. « Nouvelle piste qui peut s'ouvrir dans les prochains jours pour Layvin Kurzawa : l'Atletico Madrid. En cas de départ de Saúl Ñíguez à Chelsea, le club espagnol a commencé à se renseigner sur la faisabilité du deal du latéral gauche français », explique le journaliste de RMC sur Twitter. Une information confirmée par Nabil Djellit : « Layvin Kurzawa a une touche avec l'Atlético Madrid. Le joueur intéresse les Colchoneros. Cette piste pourrait prendre un peu plus d'épaisseur avec le départ de Saul Niguez. Le latéral gauche n'est plus dans les plans du PSG, mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie ». Également pisté par West Ham et proposé à Crystal Palace, selon Foot Mercato, Kurzawa va donc attendre patiemment le dénouement du dossier Saul Niguez à Chelsea pour en savoir plus sur l’intérêt du club champion d’Espagne. Si non, Kurzawa restera tranquillement à Paris, où il cherchera à gratter un maximum de temps de jeu au milieu des stars comme Messi ou Neymar.