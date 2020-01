Mercato : Kane plutôt que Mbappé au Real Madrid ?

Dans : PSG.

Au cœur de toutes les attentions à six mois du mercato estival, Kylian Mbappé prolongera-t-il au Paris Saint-Germain, ou cédera-t-il aux sirènes du Real Madrid ?

La question se pose, l’international tricolore étant plus que jamais la priorité offensive du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival. Mais selon Hugo Sanchez, ancien illustre avant-centre des Merengue (283 matchs, 208 buts), recruter le champion du monde 2018 n’est peut-être pas la meilleure chose à faire pour le Real Madrid. Dans les colonnes de Marca, il a plutôt conseillé à Florentino Pérez et à Zinedine Zidane de foncer sur Harry Kane… ce qui ferait le bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

« Je pense que le Real doit avoir deux équipes et, par conséquent, deux attaquants de pointe très forts. Et plus encore après le départ de Cristiano Ronaldo. Il n’y a pas de remplaçant à Benzema pour le moment. Et, pour répondre à la question, j’aime beaucoup Harry Kane. Je le recruterais, même s’il coûtait 200 millions d’euros. Cristiano a également coûté cher à l’époque et regardez le résultat. Connaissant Florentino (Perez, le président), avec la magie dont il dispose, a sûrement inventé quelque chose pour répondre à ce besoin, même si je sais que la rénovation du Bernabeu peut affaiblir son budget pour recruter » a confié Hugo Sanchez, pour qui le recrutement de Kane en provenance de Tottenham serait une bien meilleure affaire que l’achat de Kylian Mbappé.