Mercato : Casemiro attend le coup de fil du PSG !

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, Casemiro est toujours un taulier des Merengue. Mais le Brésilien aimerait changer d’air…

Le départ de Zinedine Zidane a laissé des traces dans le vestiaire du Real Madrid. Certains joueurs s’en sont plutôt bien accommodés, c’est notamment le cas de Karim Benzema. C’est moins le cas pour d’autres soldats de l’entraîneur français, à l’instar de Casemiro. Et pour cause, El Nacional dévoile à la surprise générale que les relations sont loin d’être parfaites entre le taulier du Real Madrid et son entraîneur Carlo Ancelotti. Les deux hommes entretiennent une relation cordiale et professionnelle, mais ce n’est pas l’amour fou comme c’était par exemple le cas avec Zinedine Zidane. Ainsi, après huit ans au Real Madrid, l’ancien joueur de Sao Paulo envisagerait de changer d’air. Et le PSG pourrait être une destination idéale pour Casemiro, qui retrouverait bon nombre de ses compatriotes à Paris avec Marquinhos ou encore Neymar.

Casemiro, le milieu qui manque au PSG ?

Pour le média catalan, il n’y a aucun doute sur le fait que Casemiro serait ouvert à un transfert au Paris Saint-Germain. Le problème, c’est que le club de la capitale française n’aurait pas soumis la moindre proposition de transfert au Real Madrid pour s’offrir le solide et rugueux Casemiro. Des rumeurs ont souvent lié le Brésilien et le PSG, mais aucune proposition concrète n’a récemment été soumise par le club parisien. De plus, un autre géant d’Europe serait sur les traces du milieu défensif du Real Madrid, il s’agit de Liverpool. Jürgen Klopp apprécie le style de jeu de Casemiro ainsi que sa mentalité, et estime que le joueur du Real Madrid s’intégrerait parfaitement dans son dispositif. Cependant, là encore, c’est la soupe à la grimace pour Casemiro, qui a appris de la bouche de ses agents que les Reds n’avaient pas non plus dégainé de proposition officielle. Reste maintenant à voir si tout se décantera maintenant que les envies de départ de Casemiro ont fuité. Pour le PSG, il s’agit assurément d’une opportunité unique de recruter -enfin- le successeur de Thiago Motta au milieu de terrain.