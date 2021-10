PSG : Casemiro à Paris, une affaire déjà bouclée ?

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir une ouverture dans le dossier Casemiro. Le Real Madrid se penche en effet sérieusement sur le cas de Youri Tielemans, son probable successeur au milieu de terrain.

Intéressé par Paul Pogba, Franck Kessié, N’Golo Kanté ou encore Nicolo Barella, et si le PSG attirait finalement un autre Brésilien l’été prochain, en la personne de Casemiro ? Leonardo multiplie les pistes au milieu de terrain en vue des prochains mercatos. L’arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool ne satisfait pas pleinement le directeur sportif du PSG. Et pour cause, il a tenté jusqu’à fin août de recruter Eduardo Camavinga, finalement transféré au Real Madrid. Paris surveille la situation de plusieurs milieux de haut niveau en fin de contrat en 2022, Paul Pogba et Franck Kessié, ou en 2023, N’Golo Kanté. Mais finalement, un dossier à l’origine plus compliqué pourrait se décanter. Celui de Casemiro, la sentinelle du Real Madrid depuis plusieurs années.

Tielemans au Real, Casemiro au PSG ?

Selon les informations d’El Nacional, le Real Madrid s’intéresse énormément à Youri Tielemans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Leicester, où il brille. Son profil polyvalent plaît énormément aux Merengues. « Carlo Ancelotti aime beaucoup le Belge et le changerait pour Casemiro les yeux fermés », lâche même le média espagnol. A un de la fin de son bail l’année prochaine, Florentino Pérez pourrait bien saisir une belle opportunité sachant que le joueur ne semble pas fermé à un départ. « Je suis ouvert à tout. Le marché des transferts vient de se fermer, mais je veux garder ouvert toutes les options possibles », déclarait Tielemans au début du mois. Dans ce contexte, le PSG pourrait bien en profiter pour s’attaquer à Casemiro, déjà visé depuis plusieurs saisons. Mauricio Pochettino l’accueillerait volontiers dans son équipe. Le Brésilien a néanmoins une position plus reculée sur le terrain que les autres pistes sorties ces dernières semaines. Ce dossier ressemble plus à une opportunité que le PSG ne devrait pas manquer de saisir.