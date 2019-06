Mercato : Après le PSG, un incroyable rebond pour Buffon ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Désireux de quitter le PSG pour rejoindre un club ambitieux sur le plan européen, Gianluigi Buffon pourrait être servi.

En effet, le portier italien possède plusieurs touches aux quatre coins du globe, mais s’il veut réellement avoir une chance de terminer sa carrière en soulevant la Ligue des Champions un jour, il pourrait bien foncer vers cette possibilité. Le FC Barcelone souhaite en faire la doublure de Ter Stegen, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien au monde actuellement. C’est ce qu’affirme le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio.

Son temps de jeu risquerait d’en souffrir et l’ancien parisien n’aurait quasiment aucune chance d’enchainer les matchs de Ligue des Champions, mais à 41 ans et après une saison mitigée à Paris, il sait qu’il sera difficile pour lui de débuter une saison dans la peau du numéro 1 dans un grand club européen. Une solution qui pourrait donc lui convenir, même si l’ancien de la Juventus, au lendemain de l’annonce de son départ du PSG, avait déjà reçu plusieurs offres notamment de Fluminense, de clubs allemands et italiens. Première décision prise toutefois par Buffon, celle pour le moment de répondre négativement à toutes les offres venues hors d’Europe, notamment de Chine ou des Etats-Unis.