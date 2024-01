Mbappé va partir, le PSG a choisi son successeur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé serait parti pour quitter le Paris Saint-Germain. Conscient de cette tendance, le président Nasser Al-Khelaïfi préparerait déjà la saison suivante sans l’attaquant français, dont le successeur aurait été identifié du côté du Bayern Munich.

Alors que Kylian Mbappé n’a pas encore pris, ou du moins annoncé sa décision, une tendance claire se dessine. Plusieurs sources affirment que l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait partir libre l’été prochain. Le club de la capitale serait désormais pessimiste quant à ses chances de prolonger son numéro 7. Sans surprise, la presse espagnole, sans être totalement certaine que le Français rejoindra le Real Madrid, rebondit sur ces informations.

▪️Bien qu’il n’ait pas encore officiellement communiqué sa décision à ses dirigeants, Kylian Mbappé ne devrait pas poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine.

▪️Le PSG a pris de le temps d’envisager une vie avec et sans son numéro 7 et gère le dossier avec sérénité.… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 15, 2024

Le média El Nacional croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi prépare déjà la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Son successeur aurait même été identifié. En accord avec son entraîneur Luis Enrique, le président du Paris Saint-Germain a effectivement un faible pour Leroy Sané (28 ans). Il faut dire que l’ailier du Bayern Munich, longtemps critiqué pour son irrégularité et son manque d’implication, réalise une saison convaincante.

Un trio avec Leroy Sané ?

Ses huit buts et dix passes décisives en Bundesliga montrent à quel point l’Allemand a franchi un cap sous les ordres de Thomas Tuchel. Le champion d’Allemagne en titre aimerait donc prolonger son milieu offensif sous contrat jusqu’en 2025. Mais l’ancien joueur de Manchester City, lui, n’est absolument pas pressé de se réengager. Leroy Sané préparerait-il son départ ?

Le Paris Saint-Germain l’espère et aurait déjà préparé une offre au cas où le Bayern Munich était contraint de vendre l’international allemand l’été prochain. Chez les Parisiens, on estime que l’ailier formé à Schalke 04 formerait un beau trio offensif avec les Français Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. L’ex-Nantais serait donc considéré comme le futur avant-centre titulaire, une information étonnante à l’heure où la recrue estivale peine à convaincre Luis Enrique.