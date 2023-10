Mbappé trahi par son fan numéro 1 au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sorti sur blessure en première mi-temps contre l’OM il y a une semaine, Kylian Mbappé était de retour contre Clermont. Mais l’attaquant parisien n’a pas marqué et son équipe n’a pas réussi à arracher la victoire en Auvergne.

À en croire la presse espagnole, toujours à l’affût de la moindre information en ce qui concerne Kylian Mbappé, l’international tricolore était très mécontent après le match nul du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Clermont (0-0). Pas satisfait par la prestation globale de son équipe, le n°7 du PSG est également frustré par ses récentes prestations. Malgré des statistiques au beau fixe (8 buts toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé n’est pas au top de sa forme, ce n'est pas lui faire injure que de le dire.

A qui la faute ? Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak s’est exprimé sur le sujet. Et pour l’ancien international polonais, il est clair que la préparation tronquée de Kylian Mbappé en raison de sa mise à l’écart par Nasser Al-Khelaïfi, qui affirme être le fan numéro 1 de l'attaquant français, joue beaucoup. Le capitaine des Bleus a manqué la quasi-totalité des matchs amicaux et s’est entrainé en marge du groupe pendant quasiment un mois. Un retard dans sa préparation qui l’empêche aujourd’hui de s’exprimer pleinement et qui le frustre, surtout lorsque le PSG ne gagne pas.

La préparation tronquée de Mbappé a des conséquences

« On martèle en permanence l’importance de la préparation estivale pour être au top physiquement. En ce qui concerne Kylian Mbappé, on ne peut pas dire que la préparation estivale ait été un long fleuve tranquille donc il y a une certaine forme de logique. Il est comme tout un chacun, quand il n’a pas l’occasion de se préparer normalement, il pioche un petit peu. Bon, j’aurais aimé piocher comme ça dans ma carrière en mettant déjà 8 buts en étant ne serait-ce que moyen » a analysé l’ancien joueur du LOSC sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe au sujet de Kylian Mbappé, avant de poursuivre en évoquant un autre paramètre, à savoir l’aspect tactique et les consignes de Luis Enrique.

« Attention, il y a aussi l’aspect tactique. On jouait des contre-attaques avec Christophe Galtier, maintenant, c'est un football de possession. Mbappé n’a plus la priorité sur le côté gauche, car il y a aussi Barcola ou Vitinha. C’est juste une question de temps, d’adaptation à un nouveau système. C’est différent de jouer la possession dans un bloc haut ou la contre-attaque dans un bloc bas » a conclu Ludovic Obraniak, pour qui l’aspect physique joue beaucoup mais n’est pas le seul critère à prendre en compte pour analyser les récentes performances de Kylian Mbappé, qui sera attendu au tournant ce mercredi sur la pelouse de Newcastle lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.