Mbappé star mondiale, les Etats-Unis à ses pieds !

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a profité des jours de repos accordés par le PSG pour se rendre aux Etats-Unis en compagnie d’Achraf Hakimi.

De retour à l’entraînement du Paris Saint-Germain deux jours seulement après la finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a enchainé avec deux titularisations contre Strasbourg puis Lens. Après la défaite face aux Sang et Or, Christophe Galtier a annoncé que l’international tricolore allait maintenant pouvoir se reposer. Il dispose de quelques jours de vacances et, comme Achraf Hakimi, il ne disputera pas le match de Coupe de France à Châteauroux ce week-end. Les deux insérables du PSG ont profité de ce repos pour se rendre aux Etats-Unis afin d’assister à la rencontre de NBA entre Nets de Brooklyn et les Spurs de San Antonio dans la nuit de lundi à mardi à New York. L’occasion pour Kylian Mbappé de mesurer son énorme cote de popularité aux Etats-Unis.

Mbappé, une cote de popularité dingue aux USA

Phénomène en Europe mais bien au-delà, Kylian Mbappé a reçu un maillot de la part de Kevin Durant, la superstar de la NBA. Plus hallucinant encore : des images de la star du PSG lors de la Coupe du monde avec l’Equipe de France ont été diffusées sur les écrans géants de la salle et Kylian Mbappé a été acclamé comme rarement. Son nom a ensuite été scandé, ce qui n’a pas manqué de décrocher un immense sourire au n°7 du Paris Saint-Germain, filmé par les caméras qui étaient décidément plus concentrées sur Kylian Mbappé que sur le match de basket. Si cela était nécessaire, il est désormais prouvé que l’ancien buteur de l’AS Monaco est un phénomène mondial, qui déchaine des passions bien au-delà des stades de Ligue 1 et des enceintes européennes de football. Kylian Mbappé a passé un cap ces derniers mois en termes de popularité, un phénomène accentué par la Coupe du monde XXL réalisé par le natif de Paris avec les Bleus.

Après son voyage aux Etats-Unis en compagnie d’Achraf Hakimi, Kylian Mbappé va maintenant pouvoir se reposer. « Kylian et Achraf vont avoir quelques jours de repos, le plan était celui-ci. Qu'ils puissent jouer ces deux matchs et là ils vont récupérer et ne pas jouer le match de Coupe de France » avait prévenu Christophe Galtier dès la fin du match entre le PSG et le RC Lens en Ligue 1. Le plan du PSG est de récupérer les deux joueurs au top de leur forme, sur le plan physique et sur le plan mental, pour la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions, même s’ils reviendront bien avant le choc face aux Allemands. Nul doute que pour le staff parisien, le match face à Rennes le 15 janvier a été coché pour les probables retours de Mbappé et Hakimi. Le PSG aura bien besoin d’eux, le match face à Lens ayant prouvé que face à des gros de la Ligue 1, le champion de France en titre n’a pas de marge dès lors qu’il lui manque des titulaires importants.