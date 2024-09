Mbappé, son départ fait dégringoler le PSG ‍!

Dans : PSG.

Ces dix dernières années, le PSG s’est imposé comme l’un des clubs le plus puissants au monde sur le plan marketing, notamment grâce à des joueurs comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Au début du projet QSI, des stars comme Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva ont permis au Paris Saint-Germain de développer sa force marketing, avant de définitivement s’imposer comme une place centrale du football mondial grâce à des joueurs tels que Neymar, Lionel Messi et plus récemment Kylian Mbappé. Il n’y a qu’à jeter un oeil aux réseaux sociaux du club de la capitale pour se rendre compte qu’il s’agit de l’un des clubs les plus suivis au monde. Mais cette force marketing hors du commun est-elle en danger après le départ cet été de la dernière grande star de l’équipe, à savoir Kylian Mbappé ?

Le PSG moins attractif sur les réseaux sociaux

Le journal L’Equipe s’est posé la question et les indices sont contradictoires, en fonction des indicateurs. Si l’on se fie à Instagram, qui s’impose à ce jour comme l’un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, on constate que le Paris Saint-Germain a perdu « entre 5 et 10 millions d’abonnés » depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un chiffre énorme et une perte d’attractivité qui se confirme si l’on jette un oeil sur les ventes de maillots en ligne et en boutiques. A ce petit jeu, Lee Kang-In est une valeur sûre et permet au PSG de continuer à vendre énormément de maillots, mais cela ne compense pas les pertes de Neymar, Messi et Mbappé, qui boostaient les ventes grâce à leur aura médiatique et marketing.

Un troisième élément tend à démontrer que le Paris Saint-Germain a perdu en attractivité depuis le départ de Kylian Mbappé selon L’Equipe : les accréditations pour les matchs du club parisien à l’extérieur. Par exemple, pour le déplacement du PSG à Reims ce week-end, le club champenois n’a enregistré que 38 demandes de journalistes contre 74 l’an dernier « très loin des 144 pour le premier match de Messi en France en 2021 à Reims ».

Au PSG, on veut néanmoins rester positif, d’autant que certains signes sont plus positifs. Sur les réseaux sociaux utilisés par les plus jeunes, à savoir TikTok, Snapchat et Twitch, le champion de France en titre fait partie des trois équipes les plus suivies au monde. Globalement, l’état-major parisien reste très optimiste sur sa force marketing malgré le départ de Kylian Mbappé et la baisse de certains indicateurs. « Ce sont des microphénomènes sur une vision microéconomique, alors que le PSG est dans une dimension macroéconomique » souffle-t-on au sein d’un club qui n’a pas fini de grandir et cela même s’il n’y a plus aucune grande star internationale dans le vestiaire de Luis Enrique.