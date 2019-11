PSG : Neymar à Madrid, Tuchel et Paris se frottent les mains

Dans : PSG.

Victime d’une blessure musculaire lors de la précédente trêve internationale, Neymar retrouvera bientôt la compétition. Avec de gros rendez-vous qui arriveront très rapidement.

Pendant que ses coéquipiers défendent les couleurs de leurs sélections respectives, Neymar, lui, travaille dans son coin au Camp des Loges. L’attaquant du Paris Saint-Germain, blessé à la cuisse depuis le mois dernier, s’active pour revenir le plus vite possible. Et visiblement, le travail réalisé avec les préparateurs physiques est efficace puisque le Brésilien respecte les délais prévus pour sa blessure. Selon les informations de L’Equipe, la star parisienne a pu reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Après le week-end de repos accordé par le club francilien, Neymar poursuivra ses efforts afin de retrouver une bonne condition physique.

« Une bonne nouvelle qui a ravi Thomas Tuchel et l'ensemble du club », indiquent nos confrères, qui précisent que l’international auriverde devrait retrouver les terrains de Ligue 1 dès la venue de Lille vendredi 22 novembre. L’ancien joueur du FC Barcelone pourrait même débuter cette rencontre de la 14e journée afin de retrouver le rythme de la compétition avant le grand rendez-vous tant attendu. On parle bien sûr du choc face au Real Madrid en Ligue des Champions prévu le 26 novembre dans la capitale espagnole. Une rencontre que Neymar a forcément hâte de disputer en tant qu’ancien rival des Merengue. Mais aussi en tant qu’ami et compatriote de Madrilènes comme Casemiro, Marcelo, Vinicius et Rodrygo.