Mbappé ridiculise Barcola, le PSG humilié

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présenté comme la possible future star du PSG, Bradley Barcola traverse une passe très difficile, à l'image de son naufrage contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La comparaison avec Kylian Mbappé revient comme un boomerang.

Lors de sa signature au Paris Saint-Germain en provenance de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola avait suscité l'enthousiasme des supporters du club de la capitale, tant le jeune attaquant paraissait avoir des jambes de feu. Tandis que Daniel Riolo le surnommait Bambi, le Parc des Princes rugissait de plaisir à chaque action menée par celui qui est ensuite rapidement devenu international français. Mais cette saison, alors que le PSG n'a plus aucune star depuis le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola traverse un énorme passage à vide. En Ligue 1, l'ancien Lyonnais fait encore illusion, mais en Ligue des champions, c'est un véritable désastre, le joueur de 22 ans traversant chaque match comme un fantôme. Cela a encore été le cas mardi soir face au Bayern, au point même que Luis Enrique l'a fait sortir en seconde période. Cela lui vaut des attaques brutales.

Barcola, ça tourne au fiasco

Dans So Foot, le ton est donné concernant Bradley Barcola au moment de le noter : « 2 sur 10. Finalement l’OL avait raison, peut-être qu’un prêt au Servette de Genève lui ferait du bien. » De son côté, Yacine Hamened, qui oeuvre pour Paris United, est cash : « Cela fait plusieurs semaines que je dis qu’il est trop lisible, qu’il n’apporte pas de variété à son jeu. Je le trouve moins percutant, il est moins tonique (…) Barcola contre Munich, il était perdu, il n’avait aucun repère. Il a des limites tactiques et en plus il n’a aucune concurrence. Quand il y a eu la rumeur Leao, on a dit non car il ne fallait pas de concurrence à Barcola. Au PSG, on veut des joueurs sans concurrence. Il nous manque des concurrents à tout le monde. Barcola a un an et demi de Ligue 1, c'est normal qu'il soit dans cette phase de stagnation. Mais il reste à savoir quand cela va se finir, car désormais toutes les équipes le connaissent et l'attendent. Et en plus, il est titulaire à chaque match, ça fait beaucoup »

Je vous présente Mbappe au même âge que Barcola contre le Bayern . pic.twitter.com/c8s5wkZq63 — Gold 🇵🇹🇨🇲 (@encoregold93) November 26, 2024

Pour Le Parisien, la prestation de Bradley Barcola mérite un 2 sur 10, tandis que dans L'Equipe le jeune attaquant obtient 3 sur 10. Et forcément, tout cela a relancé les débats sur la valeur de ce PSG sans Kylian Mbappé, au moment où certains faisaient de Barcola son remplaçant. « Mbappé a l’âge de Barcola contre le Bayern champion d’Europe en titre, c'était le jour et la nuit, quand on repense à l’ingratitude des Parisiens c’est vrm marrant. Apprenez à respecter vos légendes. Neymar et Messi y compris », écrit, sur X, un supporter du Real Madrid en référence à la performance de Kylian Mbappé en 2021 lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Dans ce duel à distance, Kylian Mbappé avait probablement tout compris. En effet, à l'automne, alors qu'on l'interrogeait sur les prestations de Bradley Barcola avec la France et le PSG, la star française avait appelé à la prudence. « Je lui souhaite le meilleur. Je souhaite que vous l’épargniez parce qu’aujourd’hui c’est frais, c’est nouveau. Mais quand il y aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul », avait lancé Kylian Mbappé.