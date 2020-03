PSG : Le duo Ibra-Cavani reformé, Bielsa en a rêvé au mercato

Dans : PSG.

Coéquipiers au Paris Saint-Germain pendant trois saisons (2013-2016), Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani auraient pu se retrouver cet hiver. Mais leurs choix respectifs n’ont pas permis leurs retrouvailles en Angleterre.

Leur association aurait rappelé pas mal de souvenirs au Paris Saint-Germain et à ses supporters. Lors du mercato hivernal, les attaquants Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani ont eu la possibilité de se retrouver au sein de la même équipe. Cette fois, on ne parle pas d'un grand club européen, mais plutôt de Leeds United (D2 anglaise) qui joue la montée en Premier League. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’Uruguayen a repoussé les avances d’Andrea Radrizzani. « Le président du PSG m'avait autorisé à contacter le frère du joueur pour voir s'il était intéressé, a raconté le propriétaire de Leeds United à Sky Sport Italia. Mais les négociations n'ont jamais avancé. »

Il faut dire que le Matador, finalement retenu par le Paris Saint-Germain, était beaucoup plus attiré par l’Atlético Madrid. De son côté, Ibrahimovic était libre de tout contrat après la fin de son expérience au Los Angeles Galaxy. Mais l’ancienne star parisienne a privilégié le Milan AC au détriment du pensionnaire de Championship. « J'ai parlé de manière plus concrète avec Zlatan, s’est souvenu le dirigeant italien. Il aurait pu nous permettre de franchir un cap décisif mais il a décidé d'aller à Milan. Il a été très honnête et transparent avec moi. » Dommage, l’entraîneur Marcelo Bielsa aurait pu profiter d’un sacré duo !