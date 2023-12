Mbappé reste au PSG, une légende du club le supplie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sera attendu au tournant ce mercredi soir avec le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund. Un match qui pourrait conditionner son avenir au sein du club de la capitale.

Le PSG jouera le match le plus important de son début de saison face au Borussia Dortmund ce mercredi soir en Ligue des champions. En cas de défaite, le club de la capitale pourrait être reversé en Ligue Europa. Une première sous l'ère QSI qui ne passera pas pour les fans et observateurs du club francilien. En l'absence d'Ousmane Dembélé, suspendu pour l'occasion, la pression sera extrêmement forte sur les épaules de Kylian Mbappé. Un Mbappé dont l'avenir fait en plus toujours parler, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Reste à savoir si l'ancien de Monaco lie son avenir au parcours européen du PSG cette saison. En tout cas, Pedro Miguel Pauleta veut que le capitaine de l'équipe de France s'accroche au projet francilien encore de nombreuses années.

Mbappé, encore un peu de patience ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lors de quelques mots échangés avec Marca, la légende du PSG a en effet envoyé un message clair à Mbappé. « Ce serait dommage de voir Mbappé s’en aller. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, avec des qualités incroyables. Comme supporter du PSG, j’aimerais qu’il reste, c’est un phénomène », a dans un premier temps évoqué Pauleta, avant de revenir sur ce nouveau PSG version Luis Enrique et son rêve de remporter la Ligue des champions : « Une bonne chose de changer la façon de construire son équipe. La C1 ? Moins tu l’espères, plus l’opportunité de la gagner va arriver. Quand on pense à Chelsea, cela s’est passé de cette manière. Ils la voulaient pendant longtemps et ils ont fini par la gagner ». A 24 ans, bientôt 25, reste à savoir si Mbappé aura la patience ou non de miser sur un sacre du PSG dans les prochaines années. Tout reste ouvert.