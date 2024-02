Mbappé quitte le PSG avec Hakimi dans ses valises

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En arrachant la signature de Kylian Mbappé libre cet été, le Real Madrid va définitivement provoquer la colère du Paris Saint-Germain. Les dirigeants madrilènes espèrent tout de même entrer en discussion pour Achraf Hakimi, en sachant pertinemment que leurs homologues ne les accueilleront pas à bras ouverts.

Dans l’hypothèse peu probable où le Paris Saint-Germain et le Real Madrid n’étaient pas encore ennemis, l’hostilité sera bientôt confirmée. La rivalité deviendra officielle en même temps que la signature de Kylian Mbappé chez les Merengue, même si Marca affirme que tout a été paraphé il y a deux semaines. L’attaquant en fin de contrat a en effet décidé de rejoindre librement la Maison Blanche, actant ainsi la fin d’un feuilleton de plusieurs années. Un dossier durant lequel le cador espagnol a souvent provoqué la colère du Paris Saint-Germain, même si visiblement Nasser Al-Khelaifi n'a pas bronché la semaine passée quand son numéro 7 lui a annoncé la mauvaise nouvelle.

Le Real sait à quoi s'attendre

Dans la capitale française, on soupçonne les Madrilènes d’avoir négocié avec Kylian Mbappé en secret, et sans l’accord de ses supérieurs. Le champion de France en titre a même envisagé de dénoncer le Real Madrid auprès de la FIFA. Ce contexte explique sans doute pourquoi l’actuel leader de Liga limite au maximum ses déclarations publiques sur le Parisien. D’autant que Florentino Pérez compte bientôt reprendre contact avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Selon le média local Defensa Central, Achraf Hakimi souhaite bien quitter le Paris Saint-Germain en même temps que Kylian Mbappé. Et comme son ami, le latéral droit espère atterrir au Real Madrid, son club formateur. Mais la source se montre rapidement sceptique étant donné les relations entre les deux directions. Les dirigeants madrilènes n’ont plus aucun contact avec les décideurs parisiens qui, au-delà des tensions entre les deux parties, n’ont aucune raison d’accepter le départ d’Achraf Hakimi. Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses meilleurs éléments et cette fois, le pensionnaire du Parc des Princes est en position de force puisque l’international marocain est sous contrat jusqu’en 2026.