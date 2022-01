PSG : Leonardo craque, Ndombele fonce vers Paris

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Dans le viseur du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal, Tanguy Ndombele se rapproche doucement mais sûrement d’un retour en Ligue 1.

En manque de temps de jeu du côté de Tottenham, Tanguy Ndombele est à la recherche d’un nouveau projet pour la deuxième partie de saison. L'international français est d’ailleurs en train de trouver son bonheur, puisque son nom circule avec insistance au PSG. Lancée par le média anglais The Athletic, la rumeur envoyant Ndombele à Paris se confirme, comme l’explique Loïc Tanzi. « Comme annoncé par The Athletic, le PSG et Tottenham discutent d’un prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele. Hypothèse d’un échange également évoqué mais difficile de trouver un joueur côté parisien. Le Français est ok pour venir et Mauricio Pochettino a validé. Tottenham souhaite une prise en charge à 100% du salaire. C’est la nature des discussions actuellement. Dossier loin d’être facile à terminer », a détaillé le journaliste de RMC sur Twitter.

Vendu par l’OL chez les Spurs contre un chèque de 60 millions d’euros en 2019, le joueur de 25 ans a vu sa cote baisser sur le marché des transferts ces derniers mois. Malgré tout, Ndombele reste un milieu de terrain de qualité. Autant dire que le potentiel montant de l’option d’achat inscrite dans son probable futur prêt sera quand même assez élevé. Surtout que Daniel Levy, le président de Tottenham, est toujours dur en affaires. Quoi qu’il en soit des négociations, et vu que Ndombele pousse pour porter le maillot de son club de coeur, Paris se prépare à boucler un premier gros dossier sur ce mercato d’hiver. Ce joli coup serait alors signé Leonardo, le directeur sportif qui avait mis un stop à… Ndombele en 2019. Mais cette fois-ci, sous la pression de Pochettino, le Brésilien a bel et bien changé d'avis.