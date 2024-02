Mbappé a trompé le PSG, son contrat à Madrid est signé ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On a appris jeudi dernier que Kylian Mbappé avait annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il n'irait pas plus loin que cette saison avec le PSG. L'attaquant parisien avait à priori déjà signé son nouveau contrat pour la saison prochaine.

Le maigre suspense concernant l’avenir de Kylian Mbappé n’est qu’une illusion si l’on en croit le quotidien sportif Marca, très proche de Florentino Perez et du Real Madrid. Alors que l'on évoquait des contacts très récents entre le clan Mbappé et Manchester City, Carlos Carpio, journaliste de Marca, annonce qu'en fait le numéro 7 du Paris Saint-Germain a signé il y a deux semaines un contrat de cinq ans avec les Merengue. Une signature qui l'aurait ensuite poussé à indiquer aux dirigeants des champions de France qu'il ne voulait pas prolonger à Paris et qu'il était évidemment inutile de lui faire de nouvelles offres pour tenter de le faire changer d'avis. Une précision qui est bien sûr importante puisque l'on sait maintenant que Kylian Mbappé avait déjà fait son choix et signé un contrat avec le leader de la Liga pour 2024-2025 lorsqu'il a eu son rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi.

Madrid a tout bouclé avec Mbappé en un mois

Le média espagnol révèle que dès le début du mois de janvier dernier, au moment où le meilleur buteur de l'histoire du PSG entamait les six derniers mois de son contrat et pouvait donc négocier, José Angel Sanchez, le bras droit de Florentino Perez a contacté l'entourage du joueur. Le plus proche conseiller du patron du Real Madrid voulait avoir confirmation que Kylian Mbappé était toujours d'accord pour venir, comme il l'avait déjà fait savoir en mai 2023. La réponse du clan Mbappé a immédiatement été positive, et les négociations salariales ont rapidement été bouclées. L'idée est que même si le champion du monde 2018 sera bien le meilleur salaire du vestiaire madrilène, l'écart avec des joueurs comme Vinicus Jr ou Jude Bellingham ne sera pas énorme, le club espagnol ne voulant pas faire exploser son effectif sur ce sujet forcément sensible.

Marca affirme que Kylian Mbappé touchera un salaire fixe autour de 20 millions d'euros par saison plus des bonus en fonction des résultats, un montant très éloigné des 72 millions d'euros net que le joueur français de 25 ans touchait au Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons. Enfin, l'ancien monégasque devrait toucher une prime à la signature de 50 millions nets lorsqu'il rejoindra officiellement le Real Madrid le 1er juillet prochain. Notre confrère n'évoque pas le dossier des Jeux Olympiques de Paris, ni celui du numéro que portera Kylian Mbappé, mais il est clair que désormais tout est en place pour une annonce rapide de la part des Merengue. Même si la possibilité que le PSG et Madrid se croisent en Ligue des champions repoussera peut-être à plus tard une officialisation de ce contrat de cinq ans.