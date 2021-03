PSG : Bayern-Paris, l'avis très étonnant d'Habib Beye

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour Habib Beye, le PSG n'est peut-être pas si maudit que cela.

Le Bayern Munich, puis Manchester City en cas de qualification, on ne peut pas dire que le tirage au sort de la Ligue des champions a été tendre pour le PSG vendredi au siège suisse de l’UEFA. Pour espérer aller en finale, Neymar et ses coéquipiers sont condamnés à sortir deux énormes cylindrées européennes, et surtout deux équipes qui semblent injouables actuellement. Mais pour Habib Beye, le Paris Saint-Germain peut être le grand gagnant de ce tirage au sort, car personne ne pourra reprocher au PSG d’avoir eu un parcours facile cette saison en Ligue des champions. De là à parler d’un tirage idéal pour la formation de Mauricio Pochettino, il n’y a qu’un pas que le consultant de Canal+ a franchi.

Battre le Bayern Munich et Manchester City, ça serait fort pour le PSG

S’exprimant sur ce sujet lors du Canal Sports Club, Habib Beye a justifié sa position. « C’est le meilleur tirage possible parce que pour le PSG, peu importe sur qui vous tombez, le but c’est d’aller en finale de la Ligue des champions (...) Personnellement, je trouve que c’est enfin l’opportunité pour le PSG d’être vu comme un très grand club en Europe. L’année dernière, ils sont allés en finale et on a continué à dire qu’ils avaient seulement éliminé l’Atalanta et Leipzig. On a considéré que Bayern-PSG était une petite finale parce qu’ils avaient battu entre guillemet des petites équipes. Là au moins, s’ils battent le Bayern Munich, on dira peut-être enfin que le PSG est une très grande équipe. Moi, je ne suis pas certain que ce soit un super tirage pour le Bayern », a fait remarquer Habib Beye.