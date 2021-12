PSG : Mbappé prolongé, l'exploit est en marche !

Dans : PSG.

Auteur encore une fois d'un match énorme avec le PSG en Ligue des champions, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les préoccupations. Libre en fin de saison, la star n'a pas encore décidé de son avenir.

Après une nouvelle démonstration de son talent mardi soir au Parc des Princes face à Bruges, avec notamment deux buts qui ont assommé un peu plus l’équipe belge, Kylian Mbappé croule sous les compliments et les bonnes notes. 8 dans Le Parisien qui parle d’une première période « de très haut vol », une note similaire dans L’Equipe, des articles dithyrambiques dans la presse européenne, bref tout rigole pour le joueur arrivé en 2017 de l’AS Monaco dont le contrat avec le PSG s’achève en juin prochain. Pour l’instant, malgré plusieurs propositions transmises dans un premier temps par Leonardo, et désormais par Nasser Al-Khelaifi, le champion du monde 1998 n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat avec Paris. Ayant clairement fait savoir qu’il avait demandé à rejoindre le Real Madrid l’été dernier, mais que les dirigeants parisiens avaient refusé, l’idée commune est donc de voir Kylian Mbappé rejoindre Karim Benzema à Madrid l’été prochain pour 0 euro. Une hypothèse qui peut rendre fou du côté de Doha, non pas pour des raisons financières, mais surtout parce que cette opération se fera à seulement quelques mois du Mondial au Qatar.

Mbappé délivre encore une masterclass avec le PSG

Il reste encore un peu plus de trois semaines à la direction du Paris Saint-Germain pour changer la donne et parvenir à un accord avec Kylian Mbappé, lequel pourra dès le 1er janvier négocier et trouver un accord avec son prochain club. Tandis qu’en Espagne, on était d’un optimisme absolu ces derniers mois, quelques doutes apparaissent au point même de craindre de se faire griller par le PSG au dernier moment. Ce scénario de rêve pour le leader de la Ligue 1 est de plus en plus évoqué dans les médias madrilènes, où l’on constate que la complicité entre Kylian Mbappé et Lionel Messi devient de plus en plus évidente, et que cela pourrait faire réfléchir le champion du monde 2018. De même, l’attitude de Mbappé, filmé en pleine rigolade avec Kimpembe après avoir été remplacé en fin de match, alerte de l’autre côté des Pyrénées, où on constate que les virages du Parc des Princes sont désormais à bloc derrière l’attaquant français.

Il est vrai qu'avec 31 buts et 20 passes décisives en 51 matchs de Ligue des champions, Kylian Mbappé confirme qu'il est clairement de la trempe des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il ne lui reste plus qu'à se faire un palmarès européen avec son club. A Paris, on est persuadé que le PSG peut lui offrir cela, et en plus avec un salaire digne de son talent puisque la dernière offre tournerait autour de 30 millions d'euros par saison. A Madrid, on pense également la même chose. A trois semaines du passage à l'année 2022, chaque camp affûte ses arguments, mais le Paris Saint-Germain peut encore y croire. C'est déjà ça.