Mbappé avec Vinicius, le Real Madrid provoque encore le PSG

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé est l’objectif n°1 du Real Madrid au mercato.

Preuve que le Real Madrid est à fond sur Kylian Mbappé, le club merengue était prêt à dépenser 180 millions d’euros l’été dernier pour acheter l’ultime année de contrat du champion du monde. Mais le Paris Saint-Germain a refusé cette offre pourtant alléchante. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont convaincus qu’il est encore possible de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Les semaines passent et cela semble néanmoins de plus en plus improbable. D’autant que du côté du Real Madrid, la machine de communication se met doucement en place. C’est ainsi qu’en conférence de presse avant le match du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des Champions, le vice-capitaine madrilène Casemiro a publiquement évoqué Kylian Mbappé et son potentiel duo avec Vinicius Junior.

« Je crois que Mbappé, même s'il n'est pas un de nos joueurs et que c'est toujours compliqué de parler de quelqu'un qui n'est pas avec nous, est vraiment un grand joueur. Il était récemment dans les 3 meilleurs joueurs du monde. N'importe quel fan de football te dirait qu'il est un très grand joueur. Kylian Mbappé est compatible avec n'importe quel footballeur dans le monde. Lui et Vinicius, les deux ont vécu des moments incroyables dans leur carrière. Je pense qu'ils seraient compatibles. Mais encore une fois, ce n'est pas un joueur du Real Madrid donc difficile d'en parler » a lancé Casemiro, qui ne cracherait pas sur une arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole la saison prochaine. Son contrat avec le PSG expirant en juin prochain, l’international français sera libre de se mettre d’accord avec le club de son choix dès le mois de janvier. Le Paris SG peut sérieusement commencer à trembler…