Mbappé prolonge au PSG, l'incroyable réponse venue de Madrid

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé qui prolonge au PSG, c'est l'information qui grimpe en France ces derniers jours. Le Real Madrid pourrait sortir une réponse fumante.

Pendant longtemps, les supporters des clubs français se plaignaient que, en ce qui concerne les polémiques et les soutiens aveugles, les attaques venues d’Espagne et d’Angleterre notamment étaient beaucoup plus patriotiques qu’en France. La presse d’outre-manche ou d’outre-Pyrénées est en effet beaucoup plus virulente qu’en France, et aime monter en épingle des sujets capables de nuire, en général principalement au PSG. Mais dans l’énorme dossier Mbappé, la contre-attaque vient bien de l’hexagone, puisque, depuis quelques jours, les fuites laissant entendre que Mbappé pourrait prolonger au PSG se multiplient. RMC, Le Parisien, L’Equipe, les sources sont concordantes et relancent clairement les dirigeants parisiens dans cette capacité à inverser la tendance.

🚨¡Estáis avisados!🚨



💣 @jpedrerol : "Voy a consultar si MAÑANA puedo dar la FECHA de la PRESENTACIÓN de MBAPPÉ si ficha por el REAL MADRID". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/V5HmRX3GEs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 4, 2022

Le Real Madrid, qui voyait déjà Kylian Mbappé arriver en trottinant en fin de saison, n’a pas encore perdu confiance dans ce dossier. Mais l’inquiétude grimpe et certains éditorialistes espagnols demandent désormais que le numéro 7 du PSG se positionne clairement sur son avenir, ce qu’il n’a aucune intention de faire comme il l’a expliqué encore une fois dimanche soir. En revanche, il y en a un qui ne tremble pas une seule seconde. C’est le fameux Josep Pedrerol, l’animateur de l’émission nocturne El Chiringuito qui fait un véritable carton en Espagne. Il faut dire que Pedrerol est jugé comme proche de Florentino Pérez, et il ne cesse de répéter dans ses interventions combien la Casa Blanca est confiante dans ce dossier.

La date de la présentation de Mbappé au Real déjà fixée

Pour le journaliste, il est de bon ton de rappeler que toutes ces informations en provenance de France ne sont que des salades, et que le Real Madrid compte sur Mbappé la saison prochaine. « Je vous assure qu’il ne faut pas vous préoccuper de ça. Madridistes (sympathisants du Real Madrid ndlr), ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de me renseigner demain (mardi), si je peux vous donner la date de la présentation de Mbappé quand il va signer au Real Madrid », a annoncé Josep Pedrerol, qui avait déjà promis de longue date qu’il abandonnerait son poste si jamais Mbappé ne signait pas au Real Madrid cet été. Une certitude jugée comme rassurante par les supporters de la Maison Blanche, même si elle peut paraitre prématurée, puisque le champion du monde français a lui-même fait savoir qu’il était impossible que quelqu’un connaisse son choix, puisque sa décision n’avait pas été prise. En tout cas, cela assure un nouveau carton d'audience pour El Chiringuito dans la nuit de mardi à mercredi, avec forcément un oeil sur un nouvel indice concernant l'avenir de Kylian Mbappé.