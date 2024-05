Luis Enrique, l’un des pires coachs du PSG version Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut encore réaliser un doublé (triplé avec le Trophée des champions) en cette fin de saison. Pour cela, il faudra remporter la Coupe de France face à l'OL et montrer du mieux dans le jeu.

Pour sa première saison au PSG, Luis Enrique a déjà vécu pas mal d'émotions. L'ancien entraineur du Barça est arrivé dans la capitale avec une véritable envie de changer les choses et d'imposer un nouveau style de jeu. Si ce dernier a pu se voir à quelques reprises, le bilan reste fragile et du mieux sera attendu lors du prochain exercice. Car si Luis Enrique et ses hommes peuvent espérer rafler un triplé, ils le feraient avec le deuxième pire pourcentage de victoires du PSG sous l'ère QSI, avec 62% de succès. Seul fait pire Antoine Kombouaré et ses 60,7% alors que l'entraineur actuellement à Nantes a été le premier à prendre l'équipe avec le Qatar aux commandes, et donc un effectif encore balbutiant. Au-dessus des deux se trouvent Carlo Ancelotti (63,6%), Mauricio Pochettino (65,48%), Christophe Galtier (68%), Laurent Blanc (72,8%), Thomas Tuchel (74,8%) et Unai Emery (76,3%).

Luis Enrique, des motifs d'espoir réels

Cependant, que Luis Enrique se rassure, la saison n'est pas encore terminée et il pourrait rentrer lui-aussi dans l'histoire du club en raflant tous les trophées nationaux sur une saison, ce qui n'a plus été fait depuis Thomas Tuchel et la saison 2019-20. L'Allemand avait remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et atteint la finale de la Ligue des Champions, ce que Luis Enrique n'a pas réussi à faire malgré de belles choses montrées dans la compétition. Il aura une nouvelle opportunité de donner le trophée au PSG la saison prochaine. Pour cela, l'effectif devra être renforcé lors de la prochaine intersaison. Et comme l'a promis l'Espagnol, Paris sera plus fort selon lui que cette saison. Il avait aussi annoncé que Paris serait plus fort au printemps qu'au coeur de l'hiver... Cela rapprocherait donc le club de la capitale du Graal ultime si Luis Enrique disait vrai. En attendant, il va devoir continuer de faire ses preuves et soigner son bilan.