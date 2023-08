Mbappé persiste, le PSG repense à le vendre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Réintégré au groupe du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé entretient de meilleures relations avec ses dirigeants. Mais l’attaquant parisien ne compte pas pour autant prolonger son contrat. Le Français aurait refusé une nouvelle offre de la direction qui envisage de nouveau un transfert cet été.

Les signaux envoyés n’étaient peut-être pas si encourageants. Après sa mise à l’écart, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain évoquait des discussions positives avec son attaquant pour justifier son retour. A ce moment, l’explication laissait entendre un rapprochement entre les deux parties en vue d’une prolongation. Ce n’est pourtant pas la tendance qui se dessine. Apparemment, les efforts de Kylian Mbappé pour apaiser la situation n’ont rien à voir avec une prolongation.

MBAPPE RECHAZÓ OTRA OFERTA DE RENOVACIÓN EN LAS ÚLTIMAS HORAS. Al KHELAFI DECIDIRÁ EL CAMINO A TOMARhttps://t.co/2SQdZmM2xU — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 24, 2023

Le Français n’aurait toujours pas l’intention de signer un nouveau bail. La preuve avec l’information révélée par le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon. Selon notre confrère, les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé se sont rencontrés lors d’une réunion mercredi. La direction francilienne en a profité pour lui présenter une nouvelle offre de prolongation. Les détails de la proposition n’ont pas filtré. En tout cas, l’attaquant libre l’été prochain l’a refusée.

Le Real ne devrait pas bouger

Encore un coup dur pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui espère convaincre l’international tricolore de prolonger, et qui garde la confiance du Qatar sur ce dossier. Mais dans l'entourage proche du dirigeant, un collaborateur pousserait en faveur d’un transfert de Kylian Mbappé avant la fin du mercato estival. Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain reçoive une offre concrète. Seul le Real Madrid semble en mesure de séduire l’ancien joueur de l’AS Monaco. Et d’après l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, la Maison Blanche a bel et bien terminé son recrutement. Le feuilleton devrait donc continuer tout au long de la saison.