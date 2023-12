Mbappé ou Griezmann, ils ont désigné le meilleur français de 2023

Dans : PSG.

Double buteur contre Metz (3-1) mercredi, Kylian Mbappé a terminé une année riche en buts sur le plan individuel. L’attaquant du Paris Saint-Germain peut largement prétendre au statut de meilleur joueur français en 2023.

Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé ? Le débat est lancé. Au terme de l’année civile, les deux hommes mériteraient le statut de meilleur joueur français en 2023. D’un côté, le couteau suisse de l’Atlético Madrid a retrouvé son meilleur niveau en Espagne. Et s’est même permis d’égaler Luis Aragonés, meilleur buteur de l’histoire du club madrilène. Mais de l’autre, l’attaquant du Paris Saint-Germain a encore affolé les compteurs et s’est rendu indispensable en club comme en sélection. D’où l’avis tranché du journaliste Martin Mosnier.

« Le football n'est pas un sport de statistiques, mais quand on marque 42 buts sur l'année civile, c'est quand même difficile de ne pas être au dessus des autres, a commenté notre confrère d’Eurosport. Seuls Haaland (44) et Kane (43) ont plus marqué. Pour moi, Mbappé est le meilleur joueur français en 2023. Je suis d'accord, gagner la Ligue 1, ce n'est plus un événement. Il s'est fait sortir par le Bayern en huitièmes de la Ligue des Champions et il n'existe pas trop sur la double confrontation. »

« Malgré tout, je trouve qu'il a continué à progresser au PSG qui ne lui a pas fait que des cadeaux, notamment cet été, a rappelé le spécialiste en référence à sa mise à l’écart. (...) J'ai rarement vu ça avec un joueur français, quelqu'un qui amène ses équipes, parce qu'il a aussi été monstrueux avec l'équipe de France. Il a gardé son niveau de la Coupe du monde qui était insensé pendant un mois. Il reste tout en haut. »

Le meilleur joueur au monde ?

« Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde donc c'est difficile de ne pas en faire le meilleur joueur français de l'année 2023, a estimé le journaliste. (...) Plus le temps avance, plus il est important pour ses équipes, plus ses équipes sont "Mbappé-dépendantes". C'est là-dessus qu'il progresse. Les responsabilités sont de plus en plus grandes et il les assume avec de plus en plus d'autorité. » Son prochain défi sera peut-être d'en faire de même avec une nouvelle équipe...