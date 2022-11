Mbappé, Neymar, le PSG fait rêver Endrick

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'instar de Neymar ou Vinicius Junior il y a quelques années, Endrick est présenté comme la pépite brésilienne, future star du football mondial. L'attaquant de Palmeiras est courtisé par tous les cadors européens et notamment le PSG, un club qui semble plaire à Endrick.

Real Madrid, FC Barcelone, Chelsea, PSG. Mais qui arrivera à s'offrir les services d'Endrick ? Si pour le moment, les discussions sont ouvertes avec Palmeiras, le club de la capitale semble avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Actuellement, l'attaquant de la génération 2006 dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros fixée dans son contrat. Mais les cadors du vieux continent vont devoir attendre qu'Endrick atteigne la majorité pour qu'il puisse quitter le Brésil comme le stipule le règlement de la FIFA. C'est-à-dire le 21 juillet 2024. Le jeune joueur de 16 ans a accordé une interview au journal So Foot où il s'est exprimé sur l'intérêt des clubs européens ainsi que sur le PSG et les joueurs qu'il aime voir jouer.

Endrick fou de Neymar et Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick (@endricki)

« Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer. Je regarde les matchs, la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici » a confié la pépite brésilienne. Si Endrick souhaite prendre son temps avant de conquérir l'Europe, il semble déjà bien connaître le PSG et ses stars avec un affect particulier pour Messi, Neymar et Mbappé. Peut-être un coup d'avance pour Paris qui semble être plus attractif que les autres clubs.