Mbappé n'ira pas Madrid, la Une fracassante

A quelques heures du match PSG-Lens, les médias espagnols confirment que Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid et laissent entendre que l'attaquant français pourrait même prolonger son contrat à Paris.

Toujours très optimiste lorsqu’il s’agissait d’évoquer la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été, la presse espagnole a visiblement eu des informations qui lui font désormais penser que le champion du monde 2018 va rester cette saison au Paris Saint-Germain. Ce samedi, et alors que l’ouragan Luis Rubiales souffle toujours sur le football ibérique, le grand quotidien sportif AS titre à la Une de son site internet : « Mbappé porte close. »

Et Sergio Lopez de Vicente, journaliste en charge du Real Madrid confirme que la venue de l’attaquant tricolore d’ici le 1er septembre n’est plus du tout à l’ordre du jour pour Florentino Perez. Le président des Merengue n’a pas fait d’offre depuis le début du mercato pour l’homme aux 213 buts sous le maillot du PSG. Tout ce qui a été dit et écrit sur ce sujet, et notamment le fameux accord secret à 250 millions d’euros ne serait que pur fantasme, explique le journaliste. Et ce n'est pas tout.

Madrid ne compte plus sur Mbappé

Comme Foot01 l'expliquait, Kylian Mbappé n'a pas cédé aux ordres de Nasser Al-Khelaifi, puisqu'il n'a pas prolongé son contrat comme il pouvait le faire avant le 1er août et il n'a pas accepté un transfert. Mais AS le confirme, la relation entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé s'est très nettement apaisée. Au point même que du côté du Real Madrid, on estime que désormais, il est possible que durant la dernière année du contrat du joueur de 24 ans, ce dernier négocie une nouvelle prolongation de contrat avec les champions de France, Paris pouvant mettre tout son poids dans ces discussions qui s'annoncent.

Cela serait évidemment un énorme coup de tonnerre, mais il est à présent envisageable, avoue Sergio Lopez de Vicente. Pas de quoi affoler Carlo Ancelotti, lequel a déjà ouvertement fait savoir qu'il n'attendait plus et ne voulait plus de nouveaux joueurs d'ici la fin du marché des transferts. L'idée étant de démontrer que Madrid n'a rien voulu forcer cet été, laissant à Kylian Mbappé le soin d'assumer son choix et de décider du timing d'une possible décision et de son officialisation. Cependant, contrairement à Fred Hermel, le journaliste du quotidien sportif espagnol pense que le train du Real Madrid pourra une nouvelle fois se présenter en 2024 pour Kylian Mbappé. Et si ce dernier reste ferme dans ses intentions, à savoir rester au PSG sans prolonger, alors tout sera ouvert dans un an. Le feuilleton recommencera donc rapidement.