Mbappé menace le Real Madrid de prolonger au PSG ‍!

Kylian Mbappé déjà d'accord avec le Real Madrid. Sur certains points c'est possible, mais celui crucial de son futur salaire est en train de tourner au vinaigre. De quoi redonner espoir au PSG.

Le bras de fer a débuté entre le Real Madrid et Kylian Mbappé au sujet de son futur contrat. Et cela pourrait bien partir au clash. Depuis le 1er janvier 2024, l’attaquant français est libre de discuter avec le club de son choix. Et actuellement, ce n’est pas le Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi est placé dans l’ombre et semble attendre une fenêtre de tir pour se remettre dans les discussions. Car actuellement, en dehors des offres déjà faites en fin d’année 2023, c’est le silence dans le clan Mbappé qui prévaut en ce qui concerne le club de la capitale.

Mbappé peut claquer la porte des négociations avec le Real

En revanche, cela discute fort avec le Real Madrid, et pas toujours dans le bon sens. En effet, Florentino Pérez en fait une affaire de principe, il ne compte pas faire une offre démesurée à Kylian Mbappé pour qu’il rejoigne le club, même s’il arrive libre et donc sans indemnité de transfert. Et cela pourrait donner lieu à un gros désaccord, au point de renvoyer l’attaquant tricolore dans les bras du PSG. C’est ce qu’affirme François David, qui a lâché cette bombe lors d’un passage sur la chaine Twitch d’El Chiringuito. Pour le journaliste du Parisien, le Real Madrid ferait bien de ne pas jouer au plus malin avec les données économiques, sous peine de se retrouver très déçu par le résultat final. Car si Mbappé n’en fait pas une question d’argent, il veut arriver comme un ténor dans la Casa Blanca, avec de loin le meilleur salaire de l’effectif.

« Si le Real Madrid n'offre pas à Mbappé un contrat supérieur à celui de Bellingham ou Vinicius, il peut être capable de refuser le Real Madrid... Et d'ouvrir la porte au PSG. Le PSG lui offre, sur deux ans, un salaire de 80 millions d’euros, et c’est bien supérieur à ce que propose le Real actuellement. Et c’est 80 millions d’euros brut, sans les primes, sans le droit à l’image, par an. Si le Real Madrid ne fait pas une offre supérieure, ou du moins égale ou proche, du moins qu’elle n’est pas à la hauteur de ce qu’il demande, Kylian pourrait rejeter Madrid », a lancé le journaliste du Parisien, persuadé que le joueur du PSG en fait aussi une affaire de principe et qu’il veut arriver avec le plus gros salaire du vestiaire pour montrer qu’il est le nouveau leader du Real Madrid. Une arrivée triomphante à la Cristiano Ronaldo, et non pas comme une star parmi tant d’autres.

Quand on connait à la fois la fermeté du clan Mbappé dans les négociations comme cette volonté d’avoir 100 % des droits à l’image ce qui rend fou Florentino Pérez. Quand on connaît aussi l’offre folle du PSG pour le conserver encore deux ans. Alors le Real Madrid a encore du travail pour faire l’offre qui mettra tout le monde d’accord. Seule bonne nouvelle pour les Merengue, la saison est encore loin d’être finie et les discussions sont toujours en cours.