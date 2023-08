Mbappé menace le PSG ‍? Le Qatar le dégoûte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La guerre de communication se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG, qui n’a toujours pas l’intention de réintégrer son attaquant.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain affronte Lorient au Parc des Princes à 21 heures dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Il y a trois mois, personne n’aurait imaginé que Kylian Mbappé serait absent pour ce premier rendez-vous officiel de la saison alors qu’il se trouve toujours sous contrat avec le club de la capitale. Face au refus de sa star de prolonger, le Paris Saint-Germain a pris la décision radicale de l’envoyer s’entraîner dans un loft loin du groupe dirigé par Luis Enrique.

Faire croire que l’avenir de ses salariés dépend des 100 ME de transfert de Mbappé, après avoir acheté Gonçalo Ramos et Ugarte pour 140 ME: le PSG se fout de la gueule du monde. Et manipule ses supporters. — vincent duluc (@vincentduluc) August 11, 2023

L’ancien sélectionneur de l’Espagne ne peut donc pas s’appuyer sur l’ex-buteur de l’AS Monaco pour le moment, dans l’attente qu’une solution soit trouvée. On en est pour l’instant très loin, Mbappé ayant encore récemment affirmé à l’état-major du PSG qu’il n’avait aucunement l’intention de partir cet été, pas plus que de prolonger au-delà de juin 2024. Tous les observateurs du ballon rond se demandent comment Paris va agir si le 1er septembre, alors que le mercato sera terminé, Kylian Mbappé est toujours sous contrat avec le champion de France en titre. Pour le journaliste Dominique Sévérac, il est clair que le PSG doit vite stopper la mise à l’écart du meilleur buteur de l’histoire du club francilien.

La communication anti-Mbappé du Qatar critiquée

« C’est risible de faire croire que le PSG va mettre la clé sous la porte parce que Kylian Mbappé ne va pas prolonger et qu’il va partir libre alors qu’ils viennent de payer 60 millions d’euros pour Ugarte et 80 millions d’euros pour Gonçalo Ramos. Le PSG avait une masse salariale de 730 millions d’euros avec Lionel Messi, Neymar et Mbappé donc faire porter à Mbappé tous les travers de la terre. Un contrat, ce sont des droits et des devoirs. Je crois que Mbappé est le meilleur buteur du PSG sur les cinq dernières saisons, le meilleur buteur de la Ligue 1, il me semble qu’il a fait son taff » a analysé Dominique Sévérac.

🔝⚽️ @KMbappe est une nouvelle fois le meilleur buteur de la saison en #Ligue1 !



Félicitations Kylian ! ❤️💙#HistoryIsMadeInParis pic.twitter.com/5OqjXzFxcI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Une position partagée par de plus en plus de consultants, à l’instar par exemple de Daniel Riolo sur RMC ou encore de Vincent Duluc dans L’Equipe. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain craquera en réintégrant le capitaine de l’Equipe de France, malgré la volonté de ce dernier de partir libre. Tout est susceptible d’évoluer d'ici à la fin du mercato, notamment en cas d’offre du Real Madrid sur le gong, mais pour l’heure, on se dirige bel et bien vers un statu quo avec un Kylian Mbappé parti pour rester au PSG lors de la saison 2023-2024.