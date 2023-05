Avec le Paris Saint-Cloud, les stars vont enfin galoper

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le PSG traverse actuellement sa plus grosse crise sportive depuis l'ère QSI, le club de la capitale est également dans la tourmente concernant le lieu de son futur stade. Une nouvelle piste est étudiée à Saint-Cloud.

Face aux nombreux refus de la Mairie de Paris pour vendre le Parc des Princes au PSG, le club de la capitale étudie la possibilité de se trouver un autre stade afin d'être propriétaire à 100% et de pouvoir réaliser les travaux qu'il souhaite faire. La piste la plus concrète reste celle du Stade de France. Une idée qui semble ne pas plaire aux supporters parisiens les plus anciens, très attachés au Parc des Princes. Le stade étant l'un des rares symboles existant encore aujourd'hui et qui n'a pas été modifié depuis l'arrivée des Qataris. Pourtant, le PSG pourrait quitter le Parc des Princes dans les années à venir et migrer à l'ouest de Paris.

Le PSG prêt à racheter un l'hippodrome

Selon les informations du Figaro Sport, la direction parisienne travaille sur l'hypothèse de jouer à Saint-Cloud, à l'hippodrome du Val d'Or. L'installation équestre s'étale sur 75 hectares et pourrait être le lieu du prochain stade du PSG. Néanmoins, si un premier contact a bien été pris, le PSG se heurte aux exigences d'Édouard de Rothschild, président de France Galop, propriétaire de l'hippodrome de Saint-Cloud. France Galop n'est pas réellement convaincu à l'idée de vendre son terrain et souhaite, si accord il y a, continuer d'organiser des courses équestres pendant les potentiels travaux afin de construire le stade. Des conditions qui vont probablement refroidir les Parisiens et les obliger à trouver une autre solution. Même si tout cela peut faire partir des négociations. Le Paris Saint-Cloud ne devrait probablement pas voir le jour tout de suite mais la direction du PSG est toujours à l'affût d'une opportunité à saisir et ne cesse de mettre la pression à la Mairie de Paris pour le Parc des Princes.