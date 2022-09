Mbappé libre en 2024, le Real Madrid est mort de rire

Dans : PSG.

Convoité par le Real Madrid depuis des années et très proche de signer dans la capitale espagnole cet été, Kylian Mbappé a finalement décidé de poursuivre son aventure au PSG. Au grand dam du club de la Maison Blanche qui semble, à l'instar de Carlo Ancelotti, ne plus vouloir rebondir sur les récentes informations au sujet du Français.

Alors qu'il semblait avoir déjà posé ses valises à Madrid, Kylian Mbappé a pris tout le monde au dépourvu en prolongeant son contrat avec le PSG. Une décision qui a enragé toute l'Espagne et enchanté tous les supporters parisiens. Depuis, les fans du Real Madrid demandent très souvent à la direction du club si l'attaquant français portera un jour la tunique des Merengues. Florentino Pérez a parfois été sondé sur la question, tout comme Karim Benzema, coéquipier en Équipe de France de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c'est Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid à qui les journalistes ont posé la question d'une probable arrivée du joueur de 23 ans lors du prochain mercato estival. Excédé par la question, le technicien italien désespère sur le dossier.

Il faut dire que la question a été posée pour rebondir sur l'information de ce mardi matin sortie par L'Equipe, qui faisait état d'une possible fin de contrat plus tôt que prévue pour Kylian Mbappé au PSG. En effet, son bail ne durerait pas jusqu'en juin 2025, mais plutôt 2024, ce qui le rendrait disponible pour un éventuel transfert dès 2023, soit l'été prochain. Mais sur ce sujet, le Mister italien a baissé les bras et a préféré en rire un bon coup.

Carlo Ancelotti ne veut pas de Mbappé

« Je baisse les bras avec cette question. Nous avons une super équipe, avec des jeunes, avec Benzema et beaucoup d'autres. Ce que font Vinicius et Rodrygo nous enthousiasmes et, en ce moment, nous ne pensons à personne d'autre. Nous n'avons aucun doute et nous ne pensons pas non plus à changer de joueurs » a déclaré le récent vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions en conférence de presse qui n'a pas l'air de regretter la non-venue de Kylian Mbappé à Madrid. Actuellement, le Real Madrid réalise en sans-faute, aussi bien en championnat qu'en coupe d'Europe puisque les Madrilènes totalisent 8 victoires toute compétitions confondues. Néanmoins, plusieurs médias espagnols n'excluent pas l'arrivée du champion du monde dans une ou deux années.