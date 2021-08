Mbappé, le PSG refuse 220 millions d’euros, c'est réglé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’Espagne annonçait une dernière attaque du Real Madrid ce mardi soir, et elle a bien eu lieu.

Sky Sports annonce que le PSG a repoussé un dernier assaut de la part des dirigeants madrilènes, avec une offre qui montait à 220 millions d’euros. Bien évidemment, cela va demander confirmation, mais il pourrait s’agir de la dernière tentative de la Maison Blanche de récupérer le prodige français. Nasser Al-Khelaïfi est donc resté droit jusqu’au bout dans cet échange de plus en plus musclé avec le Real Madrid, qui était prêt à casser sa tirelire pour s’offrir Mbappé avec un an d’avance.

Kylian Mbappe’s proposed move to Real Madrid this month is off after Paris Saint-Germain failed to respond to the Spanish side's final offer. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2021

Désormais on se dirige tout droit vers un scénario qui verra l’ancien monégasque arriver en fin de contrat dans un an, et avec la possibilité d’arriver libre à Madrid en juin 2022. Une preuve que pour le PSG, le plus important était de pouvoir aligner la meilleure équipe possible cette saison afin d’aller chercher cette Ligue des Champions. Récupérer de l’argent n’est pas la priorité du club parisien, et Florentino Pérez l’a désormais bien compris. Même si l’opération financière n’est pas terrible, cela n’est rien aux yeux de l’Emir du Qatar par rapport à la possibilité de remporter la Ligue des Champions.