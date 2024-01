Mbappé lâche le PSG, une nouvelle confirmation tombe ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. Le crack de 25 ans, en fin de contrat en fin de saison, n'est pas chaud à l'idée de prolonger son contrat.

L'histoire d'amour entre le PSG et Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de se terminer. L'attaquant francilien n'a pas encore officiellement donné sa décision quant à son avenir. Mais plus les heures passent et plus les informations qui l'envoient au Real Madrid se font nombreuses. Il y a quelques jours, Santi Aouna via Foot Mercato était catégorique : Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine après avoir trouvé un accord total avec le club madrilène. Ces dernières heures, c'est désormais au tour d'Abdellah Boulma d'aller dans ce sens, même s'il précise qu'aucun accord total n'est encore en vigueur entre le Français et le Real Madrid.

Mbappé, c'est fini ?

Sur son compte X ce lundi, le journaliste souvent très bien informé sur le PSG a posté sans sourciller : « Bien qu’il n’ait pas encore officiellement communiqué sa décision à ses dirigeants, Kylian Mbappé ne devrait pas poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine. Le PSG a pris de le temps d’envisager une vie avec et sans son numéro 7 et gère le dossier avec sérénité. Rien n’est encore signé avec le Real mais le contact avec F. Pèrez n’a jamais été rompu. Madrid attend désormais le feu vert du Parisien ».

Un feu vert qui pourrait arriver dans les prochains jours, alors que Kylian Mbappé avait indiqué ne pas vouloir trop attendre avant de donner son choix. Si la tendance se confirmait, le PSG devra dorénavant envisager son futur sans l'un des meilleurs joueurs du monde. A Luis Campos et Luis Enrique de très vite envoyer des signaux forts au mercato pour rassurer sur la bonne santé du projet parisien, même si remplacer Kylian Mbappé apparait presque impossible.