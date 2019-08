PSG : Neymar s'en va ? Tuchel commence déjà à mal dormir

Dans : PSG, Ligue 1.

En préambule au match PSG-Nîmes, qui se joue en clôture de la 1ère journée de Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes, Thomas Tuchel a accordé une interview à Canal+. Bien évidemment, l'entraîneur allemand a été interrogé sur le très probable départ de Neymar lors de ce mercato estival. Et pour Tuchel les choses sont claires, il ne maitrise rien dans ce dossier, mais pense quand même faire quelques cauchemars si la star brésilienne du Paris Saint-Germain devait partir.

« La réalité, c'est qu'on doit trouver des solutions sans Neymar. Ce n'est pas possible de perdre Neymar et de trouver un autre gars qui fait la même chose que lui. Je n'ai pas de nouvelles sur son avenir, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est possible qu'il reste (...) Les choses sont entre le PSG, Neymar, et l'autre club. J’aime Neymar, je veux continuer à jouer avec lui, avec Kylian et avec tout le monde. S’il part, je n'en dormirai pas », a admis Thomas Tuchel, qui ne s'attendait probablement pas à cela en débarquant l'été dernier au Paris Saint-Germain.