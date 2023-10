Mbappé indigne du PSG, Carine Galli se fâche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La mauvaise période que traverse Kylian Mbappé interpelle. L’attaquant du PSG, muet depuis quatre matchs, enchaine les prestations décevantes et les critiques commencent à tomber de plus en plus fort.

Face au Stade Rennais, l’attaquant du Paris Saint-Germain semblait en jambes, mais une nouvelle fois, l’efficacité a fui Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France a même manqué l’immanquable en tirant au-dessus du but vide après avoir réussi un joli dribble pour enlever Steve Mandanda. De toute évidence, l’ex-attaquant de l’AS Monaco n’est pas dans une forme optimale et au-delà de son match contre Rennes, c’est la prestation de « KM7 » à Newcastle trois jours plus tôt qui interpelle les observateurs. Et le champion du monde 2018 n'est plus intouchable, prenant quelques sévères critiques.

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, et malgré la victoire du PSG au Roazhon Park, Carine Galli est revenue sur le match catastrophique livré par Kylian Mbappé sur la pelouse des Magpies en Ligue des Champions. Pour la journaliste, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a livré contre Newcastle une prestation « indigne » d’un leader du club de la capitale. Des mots forts à l’encontre d’un joueur qui a souvent été critiqué pour son attitude en période de mercato ou pour son éventuel melon, mais jamais pour ses prestations sur le rectangle vert, où il est habituellement au top. Et cela dans toutes les circonstances. Alors, la parole semble subitement se libérer contre l'ancien monégasque, lequel va probablement tenter de faire taire tout le monde sous le maillot de l'équipe de France. Mais pour la journaliste de La Chaîne L'Equipe et consultante de RTL, Kylian Mbappé ne doit pas échapper aux critiques.

Carine Galli très sévère avec Kylian Mbappé

« Contre Rennes, il n’était pas dans un grand soir, mais il était concerné, il était au service du PSG, ce qui n’était pas le cas face à Newcastle mercredi et ça m’avait beaucoup énervée. Je ne lui en veux pas qu’il ne marque pas mercredi, mais quand ton équipe prend des boulevards, que toutes les passes lasers de Newcastle, elles passent et qu'il ne vient jamais aider comme sur le troisième but... ce n'est pas normal. Contre Rennes, je n’ai pas vu un Mbappé pas concerné. J’ai vu un Mbappé qui ne marque pas, qui n’est pas à 100 %, mais qui est dans l’esprit de l’équipe. Je ne suis pas obnubilée par le fait qu’il n'ait pas marqué. Il n’a clairement pas l’air d’être à 100 %, mais ce qu’il fait mercredi à Newcastle, ce n’est pas digne du meilleur joueur du PSG qui doit te porter. Ton bateau coule et tu le laisses couler. C’est ça qui est gênant, pas son match contre Rennes » a analysé Carine Galli, plutôt clémente avec Kylian Mbappé pour son match face aux Bretons, mais beaucoup plus dure avec l’attaquant du PSG en raison de sa prestation fantomatique face à Newcastle.