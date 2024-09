Mbappé humilié, le PSG ne s'interdit rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En conflit avec Kylian Mbappé, le PSG ne veut plus entendre parler du meilleur buteur de son histoire et le prouve comme le fait remarquer la presse espagnole avec un détail qui nous avait échappé jusqu’à présent.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain puisque le capitaine de l’Equipe de France réclame 55 ME de primes et salaires impayés à son ancien employeur. Le club de la capitale refuse néanmoins de s’exécuter et cela malgré le verdict rendu par la LFP. Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir que si Kylian Mbappé voulait récupérer les sommes réclamées, il allait devoir saisir la justice et notamment le tribunal des Prud’hommes, ce qui risque de faire trainer le dossier sur plusieurs années. La guerre est en tout cas déclarée entre Kylian Mbappé et le PSG et le club parisien ne s’interdit rien pour provoquer le néo-buteur du Real Madrid et lui prouver qu'il a été totalement effacé des radars.

Dans ses colonnes, le journal catalan Sport a notamment fait remarquer un détail qui avait jusqu’à présent échappé aux médias et observateurs français. Et pour cause, il n’est tout simplement plus possible pour les supporters du Paris Saint-Germain d’acheter dans les boutiques officielles du club un maillot des années précédentes au nom de Kylian Mbappé. Normal, diriez-vous, pour un joueur qui n’est plus au club ? Et bien non puisque dans de nombreuses boutiques officielles du PSG, il est toujours possible par exemple d’acheter un maillot 2022-2023 au nom de… Lionel Messi.

Le PSG fait disparaître Mbappé des boutiques

On ne peut pas dire, pourtant, que l’Argentin a plus marqué l’histoire du Paris SG que Kylian Mbappé. Mais cela prouve simplement que le club de la capitale ne veut plus être lié d’une manière ou d’une autre à l’originaire de Bondy, lequel a pourtant fait les belles heures du PSG lors des sept dernières années. Entre « KM7 » et le club francilien, le divorce est bel et bien consommé et cela n’est pas du tout parti pour s’arranger. Une triste fin que regretteront sans doute les supporters du Paris SG, lesquels ont adoré l’ancien Monégasque durant plusieurs années. Un sentiment qui s’est évaporé avec le temps et qui a totalement disparu avec le départ de Kylian Mbappé et le conflit qui l’oppose désormais à son ancien club.