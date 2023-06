Mbappé fixe une condition non-négociable au Real, Vinicius tremble

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre en Espagne. Le Real Madrid est serein quant à ses chances de voir le crack français signer dans les prochains mois.

Le PSG fait face à de multiples défis lors de cette intersaison. En plus de tous les chantiers que doivent régler les dirigeants du club de la capitale, il faudra également trouver une solution au dossier Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 ne veut pas prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2024. Quant au PSG, les champions de France n'imaginent pas une seule seconde le voir partir libre et ne pas recevoir de contrepartie financière, surtout en cas de départ au Real Madrid. Le club espagnol a indiqué ces dernières heures que son mercato était terminé. Mais tout semble encore possible si le PSG forçait le départ de Mbappé plus tôt que prévu. En tout cas, que ce soit cet été ou le prochain, le Real Madrid est persuadé d'enfin toucher au but concernant Mbappé. Cependant, le Français de 24 ans exigera des garanties aux Espagnols.

Mbappé, le Real Madrid va devoir assumer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon Tomas Roncero, présent dans l'émission El Chiringuito, Mbappé veut être le numéro 1 en cas d'arrivée au Real Madrid. Le journaliste a notamment indiqué sur le sujet : « Mbappé sera numéro 1 à Madrid, sinon il restera dans sa cage à Paris. (...) Il ne va pas discuter avec Haaland pour tirer un penalty. Mais je crois qu'il va partir. S'il va quelque part, ce sera au Real Madrid et il partira ». Si cela s'avère juste, le Real Madrid va donc d'ores et déjà devoir anticiper la venue de Mbappé en faisant le ménage dans son effectif et en préparant le terrain pour le joueur du PSG. Difficile d'imaginer d'autres stars lui faire de l'ombre, notamment en attaque. Rodrygo et Vinicius sont prévenus, tout comme d'autres recrues potentielles. Mbappé veut être le boss, que ce soit au PSG ou au Real Madrid.