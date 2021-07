Mbappé « fait pipi » sur le PSG, Riolo scandalisé

Dans : PSG.

On ne sait toujours pas ce que fera Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, mais pour Daniel Riolo il est désormais temps que la star française se positionne clairement concernant sa présence au PSG ou ailleurs.

Prolongation ou pas ? La question concernant l’avenir de Kylian Mbappé n’a toujours aucune réponse alors que ce lundi les footballeurs du Paris Saint-Germain, à l’exception des internationaux, reprennent le chemin de l’entraînement au Camp des Loges. Ces derniers jours, la tendance était à un stand-by, à savoir que Mbappé jouera au PSG la saison prochaine, qu’il prolonge, ou pas, son engagement avec le club de Nasser Al-Khelaifi. Depuis des mois, cette situation incertaine perdure, même si du côté des dirigeants du club de la capitale on a clairement fait savoir, et à plusieurs reprises, que Kylian Mbappé était la priorité numéro 1 de Paris, maintenant que Neymar a prolongé. Evoquant de dossier Mbappé, Daniel Riolo commence à avoir sérieusement les oreilles qui chauffent avec ce sujet.

Le journaliste de RMC a donc délivré sa façon de penser, et ce n’est pas tendre avec le champion du monde. « Au PSG la situation est devenue totalement grotesque, genre ça fait six mois que ça traîne, et le papa ne veut plus parler avec Leonardo, et Nasser reprend le dossier, et Mbappé a envie de se barrer. Mais s’il a envie de partir alors « au revoir monsieur ! ». Je ne comprends pas, j’ai vu que des Ultras avaient mis une banderole de soutien à Mbappé devant le Parc des princes, mais c’est ridicule ! Hé, les mecs, ça fait six mois qu’il ne veut pas prolonger (…) Mbappé fait la danseuse depuis six mois devant le PSG, on est maintenant le 5 juillet et il n’a pas décidé. Le club ne va pas accepter de se faire faire pipi dessus quand même », a lancé un Daniel Riolo bien agacé par ce sujet.