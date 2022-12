Mbappé et Madrid, l'affaire Benzema peut tout casser

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré son choix de prolonger au PSG l'été dernier, la presse continue de croire à un futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais, les Merengues préfèrent maintenant tout miser sur leurs Brésiliens plutôt que d'attendre le Français.

Au Qatar, Kylian Mbappé a évolué à un niveau stratosphérique confirmant les immenses attentes placées en lui par tout le monde du football. Un tel joueur est inestimable et ferait le bonheur de bien des clubs, à commencer par le Real Madrid. Mais, les champions d'Europe en titre auront-ils la même opportunité que l'été dernier ? Alors que Mbappé était arrivé à la fin de son contrat, le club madrilène a failli réussir à le faire venir pour zéro euro du PSG, ce qui aurait été l'affaire du siècle compte tenu de la valeur sportive du numéro 7 parisien. Il s'en est fallu de peu pour le club parisien qui a su retourner la situation avec un nouveau contrat en béton pour son prodige.

Pas de Mbappé ! Le Real ne veut pas de problèmes

On pensait les Madrilènes suffisamment vexés pour ne pas retenter une approche sur le dossier mais le niveau de Kylian Mbappé est tellement impressionnant qu'il serait fou de l'oublier. D'autant plus que le Français a montré des signes d'agacement envers sa direction en début de saison. On aurait pu anticiper une nouvelle approche en janvier ou l'été prochain mais Marca vient calmer tout le monde, alors même que sur les réseaux sociaux, certains supporters madrilènes reconnaissent avoir été trop virulents à l'encontre du joueur parisien lorsque ce dernier a finalement choisi de prolonger au PSG. Et après la finale France-Argentine, les mea culpa étaient très nombreux, au point de tendre la main à l'attaquant français afin qu'il signe malgré les insultes d'il y a quelques mois.

¿Perdonarías a Mbappé y aceptarías su fichaje por el Real Madrid?



🔄 No.

❤️ Sí. pic.twitter.com/dyX81tDm9R — David🇦🇹🤍 (@Alabismo__) December 19, 2022

Selon le quotidien sportif madrilène, le Real Madrid ne veut plus « perdre de temps » avec Kylian Mbappé. Florentino Perez et le board madrilène ont été refroidis par le feuilleton du printemps dernier et veulent aussi protéger leurs atouts. Et ces atouts sont Brésiliens et s'appellent Rodrygo ou encore Vinicius. Ce dernier est en progression constante, au point d'être déjà considéré comme le futur patron du vestiaire dans un avenir plus très lointain. Ramener Mbappé signifierait alors mettre à mal cette prise de pouvoir du prodige sud-américain et « créer des problèmes » dans le vestiaire. Tout cela sans même prendre en compte le feuilleton Karim Benzema, dont la communication a été énigmatique durant le Mondial 2022, notamment concernant sa relation avec ses coéquipiers tricolores et Kylian Mbappé. Si en 2021, les deux joueurs semblaient très proches, on l'a notamment vu lors de la Ligue des Nations gagnée par la France, le doute est désormais de mise.

Pesant le pour et le contre de tout cela, le Real Madrid considère à l'heure actuelle que faire signer la star française du PSG est un risque qui n'en vaut pas la peine et encore plus quand il faut débourser 100 millions d'euros ou même beaucoup plus au mercato. Reste que dans le très long feuilleton entre le meilleur buteur de la Coupe du Monde au Qatar et le club de la capitale espagnole il y a eu trop d'épisodes pour que l'on en reste sur ce nouveau revirement du Real Madrid. Déjà bien chauds sur les réseaux sociaux, les supporters des deux camps peuvent se préparer à une nouvelle grosse bataille dans quelques mois autour du cas Kylian Mbappé.