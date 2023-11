Mbappé et le Real c’est fini, la vérité éclate déjà ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole a bluffé tout le monde en annonçant que le Real ne recruterait pas Kylian Mbappé, même gratuitement, l'été prochain. Carlo Ancelotti a été interrogé sur la question, mais la réponse en France n'a pas tardé.

Ce mercredi, en plein coeur d’une saison qui s’annonce encore bien longue, la radio espagnole Cadena Ser a lâché une bombe en affirmant que le Real Madrid n’irait pas chercher Kylian Mbappé l’été prochain, même si l’attaquant français était en fin de contrat avec le PSG. Une révélation surprise tant Florentino Pérez a toujours montré son intérêt pour la star de l’équipe de France, et rêve de voir la possibilité de le faire venir gratuitement s’offrir à lui. Le salaire et les demandes extravagantes, notamment sur le droit à l’image qu’il veut total, son attitude depuis quelques années à snober la Casa Blanca, et le fait que le Real ait trouvé son rythme sans lui cette saison, inciteraient le président du géant espagnol à abandonner la piste Mbappé.

Ancelotti botte en touche

Cette révélation a fait l’effet d’une bombe en Espagne, où le reste de la journée a été passée à commenter cette décision qui en surprendrait plus d’un. A tel point que cela recommence à pourrir les conférences de presse de Carlo Ancelotti. Ancien entraineur du PSG désormais en place au Real Madrid, le technicien italien a été interrogé sur la victoire de son équipe 3-0 face à Braga bien sûr mercredi soir, mais aussi sur la rumeur de la fin d’un intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé tout simplement. « No comment. Je n’ai pas envie de répondre à cette question sur Mbappé », a livré l’entraîneur madrilène après le succès de sa formation.

D’une part, Carlo Ancelotti a très peu de chances d’être encore en place cet été, sachant qu’il est annoncé avec énormément d’insistance du côté du Brésil et que Florentino Pérez va bientôt se pencher sur le dossier de son successeur. De l’autre, le Real Madrid marche bien et l’a prouvé face à Braga, avec notamment des buts de Vinicius et Rodrygo, qui ont su briller en l’absence de Jude Bellingham. L’ancien coach du PSG se défend donc de propager des rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé et il a probablement bien raison sachant que le feuilleton n’est pas près de se terminer.

🇪🇸 Selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid est toujours intéressé par une signature de Kylian Mbappé en fin de contrat, malgré les indiscrétions de la Cadena SER. En réalité, cette fuite permet au club madrilène de préserver son imagehttps://t.co/hk3uiFg5KD — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2023

En effet, RMC Sport n’a pas mis longtemps avant de dégainer son information et de répondre à celle émise par la Cadena Ser. Pour la radio sportive française, il est évident que le Real Madrid est toujours sur les rangs pour recruter le joyau du PSG l’été prochain. Mais cette fuite irait dans le sens du communiqué de presse publié le week-end dernier, à savoir pour ne pas mettre le feu à ce dossier avant l’année 2024, et éviter d’énerver le PSG avec une campagne de séduction qui perturberait les plans de Nasser Al-Khelaïfi de tout tenter pour le prolonger à Paris dans les prochains mois. Et ce n’est pas une information secrète cette fois-ci, Florentino Pérez n’a aucune envie de se fâcher avec le dirigeant qatari sur ce dossier, tant il sait ô combien il est sensible pour le PSG.