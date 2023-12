Mbappé et le Qatar, ça négocie toujours très fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir fêté ses 25 ans, Kylian Mbappé est parti prendre des vacances amplement méritées. Mais le numéro 7 parisien le sait, 2024 sera une année exceptionnelle pour lui, et pas uniquement sur les terrains de football.

Kylian Mbappé a enchaîné les matchs en 2023 puisque le joueur parisien n'a pas coupé longtemps après le Mondial 2022 en décembre dernier. Mais s'il est parti loin de Paris et de la France pour prendre quelques jours de repos, l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 doit faire le plein d'énergie car 2024 s'annonce incroyable avec le PSG, mais aussi avec la France puisque les Bleus joueront l'Euro en Allemagne, puis avec l'équipe olympique qui tentera d'arracher l'or lors des JO de Paris. Tout cela, bien entendu, sans oublier que le 30 juin, le contrat de Mbappé avec le Paris Saint-Germain s'arrêtera si d'ici là, il ne prolonge pas. Et justement, à une semaine ou presque du passage à 2024, l'hypothèse d'une prolongation est toujours dans l'air à en croire les médias français.

Mbappé pour zéro euro, le PSG n'a pas peur

Ce samedi, José Barroso confirme dans L'Equipe que même si les événements de l'été dernier entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé n'ont pas été totalement oubliés, les discussions entre l'entourage proche de Mbappé et les dirigeants qataris du PSG continuent très activement. Globalement, le champion du monde 2018 n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir immédiat puisque dès le 1er janvier il sera libre de négocier officiellement avec n'importe que club, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou des équipes saoudiennes. Mais le quotidien sportif est relativement affirmatif, un départ de Kylian Mbappé lors de cette fenêtre des transferts est impossible à envisager. Tout comme l'été dernier, l'Emir du Qatar a donné le feu vert pour prendre le risque totalement sidérant d'un départ de la star française pour zéro euro l'été prochain.

Une situation qui démontre que soit le Paris Saint-Germain a des infos qui lui laissent croire que finalement Kylian Mbappé va accepter l'offre de prolongation et définitivement tourner le dos au Real Madrid, soit les champions de France estiment désormais que leur attaquant vedette n'est plus aussi indispensable qu'avant au nouveau projet initié depuis cet été avec la venue de Luis Enrique sur le banc parisien. Plutôt que de le vendre en janvier, Nasser Al-Khelaifi pourrait avoir décidé de tirer le maximum sportivement et en matière de marketing de ce contrat avec Mbappé et de le laisser filer dans six mois. Mais, comme le confirme L'Equipe les deux camps négocient et c'est forcément bon signe.