PSG : ASSE et maintenant, Arsenal, Aouchiche est déjà parti

Dans : PSG.

En fin de contrat aspirant avec le PSG le 30 juin prochain, Adil Aouchiche est activement pisté par Saint-Etienne dans l’optique du prochain mercato.

Très enclin à l’idée de lancer des jeunes joueurs à fort potentiel chez les Verts, le manager général Claude Puel a fait du meneur de jeu de Paris l’une de ses priorités. Problème : les exigences d’Adil Aouchiche ne collent pas avec les moyens de l’ASSE puisque le Parisien réclame entre 3 et 4 ME de prime à la signature en cas de départ du PSG lors de ce mercato estival. En cette fin de semaine, le dossier Adil Aouchiche s’est encore un peu plus compliqué pour Saint-Etienne car ESPN indique que les Gunners d’Arsenal sont également sur les rangs.

Aouchiche veut désormais quitter le PSG

Ancien milieu de terrain très technique, le manager londonien Mikel Arteta apprécie énormément le profil d’Adil Aouchiche, et souhaite ainsi profiter de sa situation contractuelle pour le recruter à moindre frais. Arsenal est d’autant plus confiant quant à la finalisation de ce dossier que selon le média, l’entourage d’Adil Aouchiche estime désormais que le bon choix pour le développement du jeune Titi est de quitter le PSG dès la saison prochaine. Un revirement de situation total dans ce dossier alors qu’il y a peu de temps encore, Aouchiche ne se voyait pas ailleurs qu’au sein de son club formateur. Reste maintenant à voir si Arsenal raflera la mise alors qu’outre Saint-Etienne, d’autres clubs français sont sur les rangs. C’est notamment le cas de Lille et des Girondins de Bordeaux. Par ailleurs, le média sportif US nous apprend qu’en plus d’une prime à la signature avoisinant les 4 ME, Adil Aouchiche réclame un salaire de 100.000 euros mensuels. Des exigences qu’un club comme Arsenal peut combler en cas de coup de coeur. Pour les clubs français en revanche, cela risque de piquer davantage.