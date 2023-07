Mbappé et le PSG, The Athletic sort une info explosive

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé agite l'été parisien et cela n'est probablement pas terminé. Le très sérieux média spécialisé The Athletic annonce ce lundi que si l'international français décider d'aller au bout de son contrat avec le PSG sans prolonger, alors Paris sera dans une situation financière très compliquée.

De retour ce lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé était attendu par quelques supporters, deux ou trois influenceurs parisiens, mais également une équipe d’El Chiringuito. En direct sur Twitch, Josep Pedrerol et ses collègues tentaient d’apporter quelques informations à près de 20.000 téléspectateurs, sans avoir réellement avoir des nouvelles dans ce dossier. Répétant 200 fois que le Real Madrid était « tranquille ». Il est vrai que le club espagnol peut voir venir, puisque Mbappé a toujours dit qu’il jouera avec le PSG jusqu’en 2024. Reste que l’idée de voir partir l’attaquant pour rien a mis Nasser Al-Khelaifi en furie, le dirigeant qatari allant jusqu’à poser un ultimatum à sa star, l’obligeant à prolonger son contrat ou à accepter un transfert. Le président du Paris Saint-Germain allant jusqu’à dire que Kylian Mbappé était revenu sur sa parole donnée en 2022. Une colère qui s’explique si l’on en croit les révélations de The Athletic.

Un trou de 175 millions dans les caisses du PSG ?

🐢🤔 ¿Mbappé? Llega una furgoneta tintada a la ciudad deportiva del PSG... pic.twitter.com/B9VK8hDTAV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2023

Le média spécialisé anglo-saxon explique que si le scénario rêvé par le clan Mbappé, à savoir toucher la totalité des primes promises par le PSG jusqu’à la fin de son contrat et partir gratuitement dans un an, se réalise. Ce sera une véritable catastrophe pour les champions de France, notamment au moment où Qatar Sport Investments a officialisé vouloir faire rentrer de nouveaux investisseurs dans le capital du club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi avait en effet dévoilé par le Mondial au Qatar que Paris voulait encore franchir une étape grâce à l'apport de partenaires, a priori venus des Etats-Unis. Mais, le dossier Kylian Mbappé marque un vrai coup d'arrêt et les champions de France pourraient le payer au prix fort.

« Des sources au courant de l'affaire reconnaissent que si Mbappé ne donne pas son accord pour prolonger, cela entraînera des problèmes financiers pour le club. Son contrat est important, à tel point que les investisseurs potentiels évoqués le considèrent comme un handicap. L'impact sur le fair-play financier de cette décision signifie aussi que le club a suspendu certaines activités sur le marché des transferts – telle que la signature de Bernardo Silva avec Manchester City – jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Il y a la menace, affirment ces sources, que des joueurs puissent être vendus et d'autres changements interviennent. Cela est dû à un trou noir de 175 millions d’euros qui n'est pas pris en compte », explique The Athletic, qui cite la date du 31 juillet comme décisive, puisque c’est celle qui serait dans le courrier envoyé par le PSG à Kylian Mbappé pour prolonger ou partir du Paris Saint-Germain.