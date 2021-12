Mbappé et le PSG, le Ballon d'Or éclate le Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG espère toujours parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé mais la concurrence est rude avec l’intérêt du Real Madrid.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Kylian Mbappé fait l’objet de convoitises. Le Real Madrid aimerait s’attacher les services de l’attaquant du PSG, qui a reconnu dans une interview il y a deux mois qu’il souhaitait rejoindre la capitale espagnole l’été dernier. Le Paris Saint-Germain s’est montré inflexible en refusant jusqu’à 180 millions d’euros bonus compris pour le transfert de Kylian Mbappé, une folie sachant que le Français était ensuite libre. Mais le PSG caresse toujours l’espoir de prolonger le champion du monde 2018 et selon le journaliste espagnol Santi Giménez, le sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or pourrait jouer en faveur du Paris SG. Explications.

Kylian Mbappe a détruit le Barca, le Bayern, la Belgique et l'Espagne tout ça pour finir 9ème au ballon d'or...#BallonDor pic.twitter.com/VQm0qv6VnP — T'Foot (@TFoot__) November 29, 2021

« Le message que délivre le Ballon d’Or est assez important. Cette année, c’est comme s’il avaient dit qu’en restant au PSG tu avais plus de chance de le gagner que si tu jouais au Real Madrid. Cela me semble quelque chose de très important dans le cas de Kylian Mbappé » a lancé le journaliste dans les colonnes du journal AS en faisant référence au fait que Lionel Messi ait été préféré à Karim Benzema, malgré le statut de favori de l’international tricolore il y a encore quelques semaines. Le journal madrilène en viendrait presque à douter de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid en raison de cette édition 2021 du Ballon d’Or, une cérémonie très médiatisée et analysée sous tous les angles en Espagne. « Nous verrons si ce duel entre le PG et le Real Madrid lorsqu’il s’agit d’obtenir une récompense individuelle finira par être un facteur décisif dans l’affaire Mbappé. Car le Français a clairement fait savoir qu’il voulait remporter le Ballon d’Or » analyse AS, pour qui la victoire d’un joueur du PSG au Ballon d’Or, à savoir Lionel Messi, a automatiquement son importance.