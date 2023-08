Mbappé et le PSG, l'accord est imminent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, le dossier Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Si le champion du monde 2018 a été réintégré au groupe de Luis Enrique, le club de la capitale espère toujours arriver à un accord de prolongation avec le joueur français.

Kylian Mbappé devrait faire ses débuts en Ligue 1 samedi soir sur la pelouse de Toulouse. Depuis une semaine, le Français peut désormais s'entrainer normalement au sein du groupe de Luis Enrique. L'entraineur espagnol est confiant à l'idée qu'il pourra s'appuyer sur son crack de 24 ans toute la saison. Pour cela, il faut que Mbappé et le PSG finissent par se mettre d'accord. Les négociations avancent en tout cas bien et dans un cadre apaisé. Pourtant, ce qui se négocierait en interne n'aurait rien à voir avec une potentielle prolongation de contrat de l'ancien de Monaco, lui qui ne veut pas aller au-delà de son bail qui expirera en juin 2024.

Le PSG touche au but ?

Kylian Mbappé a mis de l'eau dans son vin, le PSG aussi. L'idée est de pouvoir terminer l'histoire de la meilleure des manières possibles. Il est clair que Mbappé compte partir à l'été 2024. Un départ libre qui arrange le Real Madrid, qui ne veut pas débourser d'argent pour le recruter. Du moins pas le montant XXL que demande le PSG. Afin de contenter tout le monde, RMC précise que le joueur français est prêt à sacrifier certaines de ses primes, qui feraient du bien aux finances du PSG, car ces dernières s'élèvent à 150 millions d'euros. De son côté, les Franciliens pourraient finir par accepter de le laisser partir libre tout en profitant de son talent cette saison et peut-être en essayant de le convaincre de prolonger au fil des mois qui arrivent. Le tout est de trouver un deal gagnant-gagnant. Et plus les jours passent, plus les parties concernées se rapprochent d'un accord complet.

Mbappé au PSG, dernière année avant de partir

Luis Miguel Sanz, directeur adjoint de la rédaction de Sport.es, confirme que Kylian Mbappé a accepté de céder ses différentes primes afin de pouvoir jouer au PSG cette saison, alors que l'Euro 2024 et les JO de Paris se profilent. Mais la star française n'a pas du tout renoncé à son désir de porter le maillot du Real Madrid dans un an, ce que Nasser Al-Khelaifi a parfaitement compris. L'idée du président qatari du Paris Saint-Germain est de profiter de cette année supplémentaire financée en partie par Mbappé pour discuter avec ce dernier d'une prolongation qui pourrait permettre aux deux camps de récupérer quelques millions d'euros au mercato 2024. Autrement dit, le PSG et Kylian Mbappé pourraient s'entendre sur le dos du Real Madrid en attendant que le meilleur buteur parisien file chez les Merengue. Il n'est toutefois pas évident que Florentino Perez soit d'accord avec cette version qui ferait de son club le dindon de la farce.