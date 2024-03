Kylian Mbappé fait scandale à Monaco

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti après la première période contre Monaco, Kylian Mbappé a eu une attitude très étonnante à Louis II. Pour les supporters du PSG, le comportement de la star parisienne fait scandale.

On pensait avoir tout vu la semaine passée lors de PSG-Rennes, mais la rock star Kylian Mbappé a fait encore plus fort ce vendredi soir sur ses anciennes terres. Alors que l'on sait que le numéro 7 du Paris Saint-Germain va quitter le club de la capitale en fin de saison, Luis Enrique a décidé de mettre une fois de plus les pendules à l'heure. Après 45 minutes transparentes de Mbappé, et de son équipe contre Monaco, à l'exception d'un Donnarumma de gala, l'entraîneur espagnol a décidé de remplacer son attaquant par Randal Kolo Muani. Si certains pensaient qu'il s'agissait d'une décision prise par prudence, le retour de Kylian Mbappé, alors que la seconde période avait débuté, a fait tousser très fort les fans parisiens.

Mbappé fait hurler les supporters du PSG

Se présentant en survêtement et casquette vissé sur la tête, Kylian Mbappé a fait le tour du terrain avec un grand sourire, accordant même un selfie. Et au lieu de s'installer sur le banc du Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l'histoire du PSG est monté tranquillement rejoindre sa mère dans les tribunes du Stade Louis II, laquelle avait également un grand sourire. De quoi faire exploser de colères les fans du club de la capitale, scandalisés de l'attitude de celui qui est encore sous contrat jusqu'en juin prochain. « La Révolution Mbappé qu’il a soigneusement mis en œuvre comporte aussi sa part de limites. À Monaco ce soir, il rentre dans l’inacceptable », a lancé, sur X (anciennement Twitter), Clément Pernia, auteur du livre La révolution Mbappé. « Mais Mbappé c’est une dinguerie ?? Il fait un tour de stade dans le plus grand des calmes, il s’est déjà changé et va rejoindre sa famille en tribune mdrrr Reste sur le banc non ??? », s'étonne 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒊, supporter du PSG très populaire sur les réseaux sociaux.

Réagissant sur le plateau de Prime Vidéo après la fin du match Monaco-PSG, Luis Enrique s'est expliqué. « Tôt ou tard, on devra jouer sans lui et on doit s’habituer à ça (...) Je dois prendre des décisions à chaque fois, c’est ma philosophie. Je vais continuer à faire du mieux possible, je ne vais polémiquer », a répété l'entraîneur du Paris Saint-Germain afin de ne pas ajouter de la tension à quelques jours du match retour face à la Real Sociedad en Ligue des champions.