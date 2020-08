PSG : Un trio avec Neymar et Mbappé, la nouvelle piste de Messi

Dans : PSG.

En pleine réflexion sur son avenir, Lionel Messi envisage de quitter le FC Barcelone. Mais pour quel club ? En Espagne, le Paris Saint-Germain est cité parmi ses possibles destinations.

Connu pour sa puissance financière, le Paris Saint-Germain se retrouve souvent impliqué dans les rumeurs les plus folles sur le marché des transferts. Ces dernières semaines par exemple, on parle d’un éventuel gros coup avec Cristiano Ronaldo. En effet, l’attaquant de la Juventus Turin, affecté par l’échec en Ligue des Champions, ne serait pas retenu à cause de son salaire imposant. Le club de la capitale serait donc à l’affût pour le récupérer.

Et comme si cela ne suffisait pas, le champion de France est également annoncé parmi les possibles destinations de Lionel Messi. De son côté, l’Argentin a du mal à digérer l’humiliation face au Bayern Munich (8-2) vendredi dernier, et plus généralement le déclin du FC Barcelone. Le capitaine blaugrana disposerait donc de trois solutions, à savoir accorder sa confiance à la direction qui a commencé à opérer des changements, attendre la fin de son contrat en 2021, ou partir dès cet été.

Neymar et Messi réunis ?

Dans ce dernier cas, le quotidien Marca estime que Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les seuls capables de convaincre Messi. Les Citizens possèdent évidemment l’atout Pep Guardiola, l’ancien coach de La Pulga à Barcelone. Quant aux Parisiens, la présence de son ami Neymar suffirait pour l’attirer. Sans compter la perspective de former un trio hallucinant avec Kylian Mbappé. Mais bon, les chances d’assister à cet improbable transfert semblent quasi nulles, ne serait-ce que pour des raisons financières.