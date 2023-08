Mbappé et la clause magique, le PSG refuse de céder

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Mbappé ont fait la paix, mais rien n'est réglé pour autant. Les négociations sont âpres dans les deux camps, et la confiance ne règne pas forcément.

Cela fait désormais quelques jours que le PSG et Kylian Mbappé ont calmé le jeu. En froid depuis le début du mercato et l’annonce par le joueur de sa volonté de partir libre dans un an, les deux parties ont allumé le calumet de la paix afin de discuter d’une saison pleine ensemble pour le meilleur, et pas pour le pire. Dans un premier temps, toute l’Espagne a cru que le Real Madrid allait encore se faire avoir, et que Mbappé allait prolonger avec Paris pour compliquer encore une fois sa venue, y compris dans un an. Pour le moment, à deux semaines de la fin du marché des transferts, cela ne prend pas cette direction.

Nasser Al-Khelaïfi discute bien avec le clan Mbappé, mais les négociations portent plus sur des efforts financiers que le joueur tricolore pourrait faire, qu’un nouveau contrat. Si cela devait être le cas, alors des clauses lui permettant d’être libre à l’été 2024 afin de choisir son futur club à un montant défini à l’avance, devraient être signées en privé. C’est bien évidemment à ce niveau que les négociations se tendent entre les deux camps.

Mbappé - PSG, ça négocie ferme

En Espagne, on suit de près ces discussions qui pourraient bien évidemment avoir un impact énorme sur l’avenir du joueur français. Et Defensa Central affirme savoir qu’il n’y a pour le moment aucun accord en vue, tant les deux camps restent sur leurs positions. Mbappé est prêt à signer un nouveau contrat avec le PSG, à condition d’avoir la garantie sur papier de partir en 2024 pour une somme convenue à l’avance. Une option que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas mettre avec certitude aussi tôt dans les discussions, le président qatari estimant qu’il a encore le temps de convaincre son attaquant vedette de changer de position, comme ce fut le cas il y a un peu plus d’un an.

Mais Kylian Mbappé l’a bien fait comprendre, sa position était particulièrement ferme et non négociable. Et la confiance n'est pas forcément au rendez-vous d'un côté comme de l'autre. La preuve, dans le nouveau contrat en cas de prolongation, il compte bien mettre une clause comprenant une amende d’un montant colossal si jamais l’option de le laisser partir en 2024 n’était pas respectée, avec des poursuites devant la justice possible si les termes du contrat venaient à être snobés. Personne ne compte en arriver, mais cela démontre pour le média espagnol à quel point le kid de Bondy est persuadé que l’été prochain, il signera au Real Madrid et que plus rien ne peut désormais le faire changer d’avis.