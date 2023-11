Mbappé est une légende, il est invité à la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a dépassé la barre des 300 buts inscrits en carrière grâce à son triplé face à Gibraltar samedi soir. De quoi marquer encore un peu plus les esprits.

Le PSG et l'équipe de France peuvent jouir du talent de Kylian Mbappé. Et ce n'est pas de trop quand on a des ambitions très élevées. Le capitaine des Bleus a soif de records et de titres. En plus de le dire, il le montre sur le terrain. A 24 ans seulement, il en est déjà à 300 buts en carrière. De quoi logiquement faire parler les fans et les observateurs du monde du football. Ce n'est pas Pierre Bouby qui dira le contraire, lui qui pense que Kylian Mbappé mangera à la fin de sa carrière à la même table que Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

Mbappé fait tourner des têtes

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Il est arrivé comme une météorite avec Monaco. ll a marqué les esprits en Ligue des champions alors qu'il avait 17 ou 18 ans. Il enchaine les bonnes performances. Il a une régularité qui est dingue. Il est solide parce qu'il n'est jamais blessé alors qu'il a constamment des courses à haute intensité même s'il ne défend pas énormément. Quand on voit ses temps de passage... Mbappé, c'est un alien, il faut prendre conscience de ce qu'il fait. Il est déjà à 300 buts. Son idée est d'impacter l'histoire du football français et du PSG. Il va tranquillement s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Il n'y a aucun problème là-dessus », a notamment indiqué Pierre Bouby, impressionné par le niveau affiché par Kylian Mbappé depuis quelques saisons maintenant. En 2024, le crack de Bondy aura des échéances importantes, avec notamment un Euro et des Jeux Olympiques à disputer, sans oublier la Ligue des champions si le Paris Saint-Germain parvient à sortir des poules.