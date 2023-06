Adios Madrid, Mbappé attendu à Manchester United

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres ces dernières heures. Le champion du monde 2018 est annoncé proche d'une arrivée au Real Madrid, comme chaque été...

Le PSG et ses fans doivent de nouveau composer avec un feuilleton Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans ne compte pas prolonger son contrat, qui expire en 2024. Du coup, la direction francilienne n'est pas fermée à l'idée de le vendre dès cet été. Si Mbappé insiste publiquement sur sa volonté de terminer son bail dans la capitale, Doha ne voit pas cela du même oeil et compte bien toucher une somme XXL sur un départ. Le Real Madrid fait figure de grand favori pour récupérer Kylian Mbappé, dont le rêve de jouer pour les Merengue est toujours intact. Cependant, certains observateurs aimeraient bien voir Mbappé filer à l'anglaise. C'est le cas de Marc Libbra.

Mbappé et Haaland, un rêve possible ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant a en effet indiqué qu'il adorerait voir Mbappé signer à Manchester United pour concurrencer Erling Haaland. « Je rêverais qu'il aille en Premier League. Ce serait un plaisir gigantesque. Ce serait logique qu'il aille à United. Le seul problème est que le club n'est plus à la mode. Mais si tu arrives à le récupérer... On veut voir la confrontation contre Haaland ! L'époque de CR7 vs Messi, c'était fou. Tu veux prendre des risques ? Va l'affronter ! Il y a qui en Espagne aujourd'hui ? La Premier League en plus, c'est très difficile », a notamment indiqué Marc Libbra, qui aimerait donc que Kylian Mbappé déjoue les pronostics et tente de relever le défi Haaland en Premier League. Très peu de chances que cela se fasse cependant. Kylian Mbappé ne veut entendre parler que du Real Madrid, voire du PSG. Reste à savoir si un rachat de Manchester United par le Qatar changerait la donne dans le futur.