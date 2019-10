PSG : Paris allonge la monnaie et Neymar se pète, un scandale

Dans : PSG, Ligue 1.

En se blessant durant un match amical totalement inutile à l’autre bout du monde face au Nigéria, Neymar a soulevé un véritable débat en ce début de semaine. En effet, de nombreux observateurs se positionnent, ces derniers jours, afin de demander la fin de ces matchs amicaux internationaux sans intérêt. Sur l’antenne de Canal Plus, Geoffroy Garétier s’y est mis en regrettant terriblement la blessure de l’international auriverde, alors qu’il revenait enfin en forme. Pour le consultant, il est totalement anormal que le PSG, qui paye son joueur une fortune, n'ait pas son mot à dire à ce genre d’occasion.

« C’est insupportable. Tout cela pour un match sans intérêt au bout du monde à Singapour. Alors que c’est le PSG qui le paye et qu’il revenait enfin en forme (4 buts en 5 matches de Ligue 1, ndlr), c’est un nouveau coup d’arrêt. On a le sentiment que c’est un tunnel dont on ne va jamais sortir » a regretté le chroniqueur du Late Football Club, terriblement déçu de voir que le Paris Saint-Germain va devoir se passer de Neymar face à Nice, Bruges (deux fois), Marseille, Dijon et Brest. A moins que l’ancien du Barça ne revienne plus vite que les quatre semaines initialement annoncées par le PSG.