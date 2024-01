Mbappé en faillite, le PSG s'est lourdement trompé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain s'est contenté d'un nul contre Brest après avoir mené 2-0. Et c'est peu dire que la prestation de Kylian Mbappé a été salement notée et jugée. La star tricolore du PSG n'échappe plus aux critiques.

Kylian Mbappé le sait mieux que quiconque, ses prestations sont étudiées à la loupe et encore plus depuis que son avenir à Paris est encore plus énigmatique. Et après le match contre le Stade Brestois, l'attaquant tricolore des champions de France n'échappe pas à de très vives critiques sur sa prestation. Laissé libre par Luis Enrique d'évoluer comme il le souhaite sur le terrain, Mbappé a semblé perdu face aux Bretons. Forcément, compte tenu de son importance au PSG, et de son poids médiatique, le joueur de 25 ans voit revenir les critiques comme un boomerang, à l'image d'un Daniel Riolo qui se demande carrément où va Kylian Mbappé. Cette fois, le Real Madrid n'y est pour rien.

Mbappé est le patron, mais le PSG se perd

A l'occasion de l'After, le journaliste de RMC a posé les questions qui fâchent sur le champion du monde 2018. « Luis Enrique a fait de Mbappé son meneur de jeu, son homme à tout faire, mais il se perd à faire des dribbles dans tous les sens, à faire des ouvertures. Je ne sais pas pourquoi, mais il veut absolument tout faire. On ne voit plus ce qui fait la force de Mbappé, c’est-à-dire les débordements, les accélérations, les frappes, contre Brest il n’a pas réussi à frapper. C’est curieux, je n’arrive pas à comprendre sa position sur le terrain (…) Il a ce concept de liberté totale, et visiblement jouer avec Ramos ça ne lui plait pas. Il aurait dû dire dès le mois d’août à Campos de ne pas prendre les deux (Campos et Kolo Muani), car il ne les aimait pas », fait remarquer un Daniel Riolo, qui n'est pas le seul à s'interroger sur la situation actuelle de Kylian Mbappé dans le onze de Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour preuve, dans les colonnes de L'Equipe, Kylian Mbappé est même considéré comme Le Flop du match PSG-Brest et obtient un 4 sur 10 avec une justification aisée : « Il a montré des signes d’agacement en première période en raison du jeu développé par son équipe, ou en seconde après un incident avec Lala. Pas toujours inspiré à l’image de sa talonnade ratée pour Asensio ou sa remise pour Barcola (90e). Une frappe au-dessus (68e) et une autre contrée par Chardonnet (87e) (...) Kylian Mbappé est passé pour une fois à côté. » Et sur les réseaux sociaux, même certains supporters du Paris Saint-Germain s'étonnent de la grande latitude donnée à Mbappé par Luis Enrique, ce qui n'est pas toujours bon pour le club de la capitale. « Quand vous comprendrez qu'un seul joueur peut dérégler tout un match. L'attitude de Mbappé en début de 2ᵉ mi-temps où il a commencé à fortement déjouer et en plus à s'agacer contre tout le monde, il a complètement fait sortir toute son équipe du match. Mais bref... », écrit un fan du PSG sur X après le match contre Brest. L'entraîneur espagnol des champions de France va devoir rapidement trouver des réponses aux interrogations sur Kylian Mbappé, car forcément la Ligue des champions se profile et il est impératif pour Paris d'avoir un Mbappé au sommet de son art.